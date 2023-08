Gasto de turistas internacionais em 2023 já é o segundo melhor resultado da série história

De janeiro a julho, o gasto de turistas internacionais no Brasil ultrapassou a marca de US$ 3.796 bilhões, aproximadamente R$ 18,6 bilhões, de acordo com dados do Banco Central (Bacen), divulgados nesta sexta-feira (25.08). O valor é o segundo melhor resultado da série histórica, perdendo apenas para o ano de 2014, quando foi realizada a Copa do Mundo no país. Além disso, o gasto acumulado é 3,32% maior do que o montante registrado em 2019, ano pré-pandemia.

“Este resultado é fruto do trabalho do Governo Federal em reconstruir a imagem do nosso país frente às demais nações. Vamos ampliar a divulgação pra fora do país, mostrando ao mundo que temos experiências diversas, que vão desde as nossas belezas naturais únicas até a possibilidade de imersão na diversidade da nossa cultura, história, gastronomia", celebrou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Somente em julho, os viajantes vindos de vários cantos do mundo deixaram US$ 567 milhões, o equivalente a mais de R$ 2,77 bilhões. Foi o terceiro melhor resultado do mês na série histórica do Bacen, ficando atrás apenas de julho de 2014 e julho de 2019. Em relação a 2022, o resultado de 2023 foi 45,7% maior do que o mesmo período do ano anterior.

O Brasil já recebeu mais de 3,2 milhões de turistas internacionais no primeiro semestre deste ano, de acordo com levantamento realizado em parceria com o Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal. O número representa 92% do total de turistas internacionais que o país recebeu durante todo o ano de 2022, quando 3,6 milhões de estrangeiros entraram no Brasil.

A maior parte desses visitantes internacionais veio da Argentina (1,3 milhão). Em seguida, aparecem os Estados Unidos, com 327 mil visitantes, e o Paraguai, com 233 mil turistas. Completando os cinco primeiros do ranking, aparecem o Chile (223 mil) e o Uruguai (199 mil). Os estados brasileiros por onde mais entraram viajantes internacionais foram São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

“O turista estrangeiro voltou a visitar o Brasil a partir da reconstrução da imagem de nosso país no exterior, um esforço que envolve a atuação do presidente Lula na retomada de compromissos ambientais, na consolidação de nossa democracia, no respeito aos direitos humanos e à diversidade de nosso povo, mas também na atuação da Embratur, conseguimos reconectar nosso país com os atores global do turismo, e expandir nossa conectividade aérea em parceria com companhias nacionais e estrangeiras”, afirmou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo