Na reunião preparatória da Cosban, ministro do Turismo destaca a importância de atrair mais turistas chineses ao país

Aproximar o Brasil dos turistas chineses e consolidar a atração de investimentos do país oriental no setor turístico brasileiro. Estas foram algumas ações apresentadas pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, durante reunião interministerial preparatória da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban). O encontro aconteceu nesta quinta-feira (24.08), no Palácio do Itamaraty, em Brasília (DF) com o objetivo de alinhar os planos estratégicos e executivos de cooperação entre Brasil e China, que serão apresentados durante reunião da Comissão em 2024.

A China hoje é o maior emissor de turistas do mundo, variando entre 60 e 70 milhões de chineses ao redor do mundo. Desse total, apenas 0,1% vêm ao Brasil, de acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT). Em sua participação, Sabino destacou que a atividade tem capacidade de fortalecer os laços culturais e comerciais entre as nações.

“Nós podemos e vamos estreitar a relação para que os produtores, empresários e investidores da China tenham também o entendimento do potencial do Turismo no Brasil, para que aqui possam construir hotéis, desenvolver rotas turísticas, trazer companhias de transportes, gerando emprego no Brasil e produzindo renda para todos os brasileiros”, disse Sabino.

A COSBAN é o principal mecanismo de diálogo regular entre Brasil e China e congrega 11 subcomissões: Política; Econômico-Comercial e de Cooperação; Econômico-Financeira; Indústria, Tecnologia da Informação e Comunicação; Agricultura; Temas Sanitários e Fitossanitários; Energia e Mineração; Ciência, Tecnologia e Inovação; Espacial; e de Cultura e Turismo; e Meio Ambiente.

“Teremos a reunião da COSBAN provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. O presidente Lula esteve na China, assinou inúmeros protocolos e acordos, e vamos preparar a pauta para a reunião. Cada ministério deve levantar na sua área os avanços nos temas da relação sino-brasileira”, destacou o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, na abertura do encontro.

O plano executivo da Cosban tem metas estabelecidas para o período de 2022 a 2026 e pretende aumentar o conhecimento mútuo e o desenvolvimento econômico entre Brasil e China. Para isso, algumas ações foram decididas mutuamente, como o fortalecimento do contato entre os órgãos oficiais de Turismo dos países; o incentivo a cooperação entre empresas e autoridades do setor; o desenvolvimento de produtos turísticos; a promoção do intercâmbio de turistas, entre outras.

PROGRAMA ADS CHINA- O Brasil possui, desde 2004, um Memorando de Entendimento com a China, cabendo ao governo brasileiro designar e/ou recomendar agências de turismo interessadas em planejar viagens de grupos de chineses, em conformidade com os critérios estabelecidos e a legislação vigente. Em decorrência disso, anualmente, o Ministério do Turismo realiza chamada pública para credenciar tais empresas, divulgando seus resultados no Diário Oficial da União (DOU). Para 2023, 39 foram as agências credenciadas.

Neste ano, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) promoveu a atualização de estudos técnicos sobre o “perfil do mercado chinês”, tendo por objetivo subsidiar a elaboração de políticas públicas de promoção internacional do Brasil. Tais estudos possuem informações sobre preferências e hábitos de consumo.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo