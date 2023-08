Dicas de segurança para uma viagem com as crianças

Ah, a infância! Uma época da vida em que as pessoas não possuem preocupações, apenas uma enorme imaginação para explorar o mundo. E nada melhor do que conhecer novos lugares, pessoas, sabores, culturas do que uma viagem, não é mesmo? Nesta quinta-feira (24.08), dia que celebramos a infância, o Ministério do Turismo (MTur) trouxe algumas dicas de segurança que são bem importantes na hora de viajar com crianças e bebês. Veja abaixo:

Os cuidados começam logo cedo, no planejamento. É importante fazer as reservas antecipadamente, para que assim toda a família fique junta, levando sempre os documentos de identificação das crianças e, caso necessário, autorização de viagem.

Escolha voos que se adequem a rotina das crianças, evitando voos noturnos ou de longos períodos de espera, alinhando as sonecas e refeições feitas na rotina de casa. Falando em “lanchinho”, tenha na bagagem de mão opções saudáveis. Brinquedos e produtos de higiene também são importantes, além de uma troca de roupa extra à mão, especialmente em voos longos.

Vai viajar de carro? Verifique se as cadeirinhas estão corretamente instaladas e são apropriadas para a idade e peso das crianças. Além disso, faça paradas frequentes para que todos possam esticar as pernas e ir ao banheiro.

NA PRAIA– O seu roteiro está pronto e inclui praia? Fique de olho! É necessário estar sempre supervisionando e certificado de que as crianças estão utilizando coletes salva-vidas. E. claro, o protetor solar é o grande amigo na infância, além do guarda-sol ou tenda de praia, para proteger a pele sensível dos pequenos. Evite áreas do mar que esteja com correntes fortes ou ondas perigosas e ensine-as a respeitarem as bandeiras de segurança das praias.

As praias mais calmas são as mais adequadas para férias com diversão garantida. A Praia de Peró em Cabo Frio (RJ), é conhecida pelas ótimas ondas, com trechos onde o mar é tranquilo, ou seja, perfeito para a criançada. Além disso, a praia possui o selo Bandeira Azul, que reconhece praias pelas boas condições de segurança e infraestrutura.

PARQUES NATURAIS– Uma ótima opção para as crianças aventureiras é a natureza, que oferece trilhas, caminhadas e cachoeiras. Para isso, certifique-se que as trilhas ou caminhos sejam adequados para a idade da criança e esteja preparado com roupas apropriadas, calçados confortáveis e protetor solar. Leve lanches e água suficiente, evitando alimentos que possam atrair animais selvagens.

Em alguns casos, existe a opção de levar binóculos, para observar a natureza e a imensidão de espécies que estão guardadas pelas florestas brasileiras.

A Chapada dos Veadeiros (GO) possui trilhas mais tranquilas e cachoeiras de fácil acesso, que podem ser um ótimo roteiro. A Cachoeira dos Cristais tem um caminho bem simples, com apenas 500 metros de distância e possibilita o acesso a outras cachoeiras e poços com uma vista privilegiada da Serra da Baliza e do Vale do Moinho. O Poço Encantado foi feito para a criançada! O nome já diz tudo, a queda d’água da cachoeira forma uma pequena “prainha”, com areia branca e calmaria, ideal para a diversão da família.

Estar em meio a natureza é ótimo para lições. Por isso, ensine as crianças a respeitar a vida selvagem, não descartar lixo de forma incorreta e preservar o ambiente por onde passar. Assim, além de ser um roteiro de diversão, elas também podem aprender um pouco sobre sustentabilidade. Com precauções adequadas, uma aventura na natureza pode ser uma experiência enriquecedora e segura.

TURISMO DE EXPERIÊNCIA– Infância é sinônimo de aprender e porque não aprender com o turismo? É isso que o turismo de experiência proporciona e, para as crianças, também é necessário seguir algumas dicas. Pesquise e selecione atividades adequadas à idade e interesse da meninada, garantindo que a experiência seja segura e apropriada. Verifique as credenciais e regulamentações das empresas ou operadores envolvidos nas atividades, por meio do Cadastur. Esteja sempre atento à supervisão, mantendo as crianças próximas e informadas sobre as regras e precauções específicas de cada experiência.

O projeto do Ministério do Turismo, Experiências do Brasil Original, está sendo desenvolvido, dá luz a roteiros que navegam pelas origens do país, mostrando a cultura dos indígenas e quilombolas. Locais que proporcionam as crianças mais uma forma de aprender sobre o país, vivenciando uma nova realidade e descobrindo costumes, brincadeiras e uma culinária tradicional. Clique AQUI para saber mais sobre o projeto.

PARQUES TEMÁTICOS- E se você não sabe quais destinos levar suas crianças, existem também os parques temáticos premiados do Brasil. Em Santa Catarina, o Beto Carrero World é o maior parque temático da América Latina e oferece um universo de diversão para toda a família com várias montanhas russas, cinema, zoológico, kart e muito mais. Além disso, o Beach Park no Ceará possui as melhores atrações para as crianças que adoram água, com uma diversidade de toboáguas, variando a intensidade da aventura. E o melhor de tudo, todos com uma excelente estrutura de segurança.

INFÂNCIA– No Dia da Infância (24/08), é importante lembrar dos direitos assegurados as crianças e conscientizar a população sobre a necessidade de protegê-las, promovendo o devido cuidado e tudo aquilo que precisam para um desenvolvimento pleno.

Lembre-se de que a segurança das crianças é responsabilidade de todos na família. Mantenha a comunicação aberta, esteja preparado para o inesperado e, o mais importante, divirtam-se juntos. Com essas dicas, sua viagem em família será repleta de momentos memoráveis e seguros.

Pronto, agora é só montar aquela playlist que as crianças amam, para tornar a experiência ainda mais animada. E, não esquece, viajou pelo Brasil em família e tirou aquela foto de respeito com a criançada? Marque a #MTur na legenda das suas fotos no Instagram para aparecer no nosso feed.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo