Evento em Florianópolis terá palestras sobre inovações em esquadrias e vidro

Nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, a cidade de Florianópolis será o epicentro do conhecimento e inovação no setor, reunindo profissionais, especialistas e empresas para dois dias de intensa troca de experiência e informações. A 12ª edição do Salão da Indústria de Esquadrias e Vidro (SAIE VETRO) será realizada na Av. Gov. Gustavo Richard, no Centro de Convenções de Florianópolis - CentroSul.



Com mais de 120 marcas confirmadas, o evento promete apresentar as mais recentes novidades, tendências e tecnologias desenvolvidas pelo setor. A programação abrange uma série de palestras, seminários e eventos simultâneos que abordarão tópicos relevantes para a indústria, desde avanços em materiais e técnicas de produção até tendências de design e sustentabilidade. Serão apresentadas as inovações e produtos mais atualizados do mercado de esquadrias e vidro.



Entre as diversas palestras que integram a programação, destacam-se:



1 - Universidade do Som



A palestra “Panorama Mundial do Desempenho Acústico das Esquadrias”, promovida pela Universidade do Som, empresa de São Paulo especializada na área de acústica, abordará as últimas tendências no segmento de janelas com alto desempenho. “Estarei voltando do maior congresso sobre o assunto no Japão, trata-se do maior evento de acústica no mundo, com mais de 100 países participantes”, destaca Edison Claro de Moraes, diretor da Universidade do Som.



2 - Jobe Soluções



A Jobe Soluções, empresa do Rio de Janeiro especializada na instalação de guarda-corpos, apresentará a palestra intitulada “Guarda-Corpo Autoportante Sistema Side By Side”. De acordo com Vagner Bispo, diretor da Jobe Soluções, a palestra abordará assuntos relacionados à instalação do guarda-corpo, equipamento de segurança e proteção presente em diversas construções como casas, edifícios residenciais e comerciais, e locais públicos. “Falaremos sobre o sistema de ancoragem, estrutura de alumínio e vidro adequados para este nicho”, ressalta Vagner.



3 - Vita Componentes



A Vita Componentes, empresa de São Paulo especializada na distribuição e fabricação de componentes para esquadrias de alumínio, apresentará durante a palestra “Inovações em Acessórios e Componentes” as últimas novidades na área de roldanas, contramarcos, telas mosquiteiras e pergolados desenvolvidas pela marca. De acordo com Clésio Moreira, engenheiro de produto da Vita Componentes, “os acessórios e componentes são itens que contribuem para um alto desempenho de portas e janelas”.



Além das palestras, o SAIE VETRO 2023 contará com exposições de produtos, oportunidades de negócios e networking e sessões interativas para os participantes trocarem experiências e conhecimentos sobre a indústria de esquadrias e vidro.



Mais informações sobre o evento, programação completa de palestras e inscrições, estão disponíveis no site saievetro.com.