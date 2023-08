Na Câmara dos Deputados, ministro Celso Sabino destaca ações à frente do MTur

O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou na tarde desta quarta-feira (23.08), na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, os planos e programas que serão trabalhados pela sua gestão na Pasta. Entre as propostas divulgadas aos parlamentares para o desenvolvimento do setor estão: a ampliação do fluxo de turistas domésticos e internacionais, o barateamento das passagens aéreas, o MTur Itinerante, o PNDT, entre outras ações.

Durante a audiência, Sabino explicou que uma das principais ações será o PNDT, que será entregue até o final de setembro ao presidente Lula. "Teremos metas para os próximos cinco anos, com avaliação semestral e anual, relacionadas ao número de turistas estrangeiros que visitam o Brasil, à balança comercial turística, à geração de riquezas no turismo, à contribuição com o PIB brasileiro, à geração de empregos no setor e ao número de viagens de brasileiros dentro do Brasil”, disse.

A construção do Plano conta com a participação da sociedade civil, trade turístico e de outros entes governamentais. De acordo com o ministro, toda a contribuição para a ampliação das atividades turísticas no país será bem-vinda. “Este documento será construído com a participação do Congresso Nacional, dos secretários de Turismo dos estados, dos municípios, dos técnicos do Ministério do Turismo e, principalmente, com os representantes do trade turístico, definindo quais atividades serão necessárias e que deverão ser implementadas pelos governos estaduais, municipais, governo federal e iniciativa privada”, pontuou.

Ainda durante sua participação, Sabino citou o “MTur Itinerante”, que está levando a todo o país os programas já desenvolvidos pela Pasta.

O ministro lembrou que a iniciativa envolve a exposição de ações como o acesso ao Fungetur (Fundo Geral de Turismo), que proporciona crédito com condições diferenciadas a empreendimentos privados; e ao Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos), que garante apoio a inscritos no sistema, a exemplo de crédito e qualificação profissional. Estados como Pará, Pernambuco e Bahia já receberam técnicos do Ministério.

A promoção dos destinos nacionais também entrou na pauta, com o retorno do Salão Nacional do Turismo, que será realizado anualmente. “A ideia é que o espaço dê foco no ecoturismo sustentável, turismo de base comunitária, afroturismo, etnoturismo, religioso, cívico, entre outros”, afirmou Sabino.

Outra iniciativa apresentada foi o Prêmio Nacional do Turismo, que está em sua terceira edição e irá reconhecer ações e profissionais que fazem do setor uma força econômica geradora de emprego e renda, além de valorizar a sustentabilidade e a inclusão social.

DIÁLOGO COM O PARLAMENTO- Celso Sabino ressaltou a parceria com os parlamentares da Casa e informou que tem dedicado as terças e quartas para atendimento aos parlamentares que desejarem desenvolver o Turismo na sua região. Em seu primeiro mês à frente da Pasta, Sabino realizou audiências com 139 autoridades, sendo 81 parlamentares, entre senadores, deputados federais e estaduais de diversos partidos.

Em sua fala, ele destacou a importância da Cartilha Parlamentar do Ministério do Turismo para a atração de investimentos para emendas e de propostas para incremento e incentivo à melhoria de infraestrutura turística.

O deputado federal Keniston Braga (MDB-PA) elogiou a apresentação do ministro e apontou benefícios do Turismo ao desenvolvimento socioeconômico do Brasil. “Esse plano (PNDT) é factível e tenho certeza de que é possível realizarmos. Os seus esclarecimentos são como música aos nossos ouvidos, porque após esta audiência tenho certeza de que é possível sim, a partir desta estratégia ampliada, enxergar a necessidade de um planejamento que compactue com a nossa atividade parlamentar para desenvolver o turismo nos nossos estados com a aplicação das emendas”, disse.

DE OLHO NO FUTURO- Para os próximos meses, o ministro apresentou ações, como o Voa Brasil/Hospeda Brasil e a Política de Incentivo ao Turismo, que irão estimular o brasileiro a conhecer o próprio país e desenvolver projetos do setor.

Além disso, o MTur terá foco no fomento ao turismo internacional, capacitação profissional, geração de empregos, a valorização do patrimônio cultural e o incentivo ao consumo de serviços turísticos, que receberão atenção especial durante a atual gestão.

AGENDA- Pela manhã, o ministro do Turismo, Celso Sabino, atendeu, no Congresso Nacional, mais de 20 autoridades, entre parlamentares e prefeitos, para tratar de projetos para o desenvolvimento do Turismo brasileiro.



Crédito: Roberto Castro/MTur

Por Paula Rosa

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo