Acidente na ERS-472 deixa uma pessoa ferida e mobiliza Bombeiros Voluntários e SAMU em Tenente Portela

Na tarde desta quarta-feira, 23, os Bombeiros Voluntários e o SAMU de Tenente Portela responderam a um acidente de trânsito ocorrido na ERS-472, o qual resultou em uma pessoa ferida.

O incidente envolveu o motorista de um veículo que, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle do automóvel e capotou, descendo um barranco localizado à lateral da rodovia. Como consequência, o caroneiro ficou preso dentro do veículo.

As equipes dos Bombeiros Voluntários e do SAMU rapidamente foram mobilizadas para o local do acidente. Os Bombeiros Voluntários realizaram o resgate da vítima, que estava presa no veículo acidentado. Em seguida, a equipe do SAMU assumiu o cuidado da vítima, conduzindo-a ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela para receber os devidos tratamentos médicos.