MTur IFCE ofertam vagas para curso de Agente de Informações Turísticas

O Ministério do Turismo (MTur), em parceria com Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), oferece vagas para qualificação como Agente de Informações Turísticas com ênfase em atrativos naturais e culturais. As vagas são ofertadas para todo o Brasil e estão com inscrições disponíveis a partir desta quinta-feira (24.08) e poderão ser efetivadas até o dia 01 de setembro.

Clique AQUI e faça sua inscrição.

Os cursos serão ministrados totalmente à distância (EaD) de forma gratuita, dando início as aulas no dia 18 de setembro. Podem se inscrever pessoas que tenham ensino técnico completo ou ensino superior incompleto.

Na hora da inscrição, para facilitar o processo, tenha em mãos documentos de identificação como RG e CPF. Atente-se aos requisitos solicitados, como as exigências relacionadas a escolaridade mínima. Para saber mais sobre o edital, clique AQUI .

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo