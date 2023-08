Ministro do Turismo participa de audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo

O ministro do Turismo, Celso Sabino, esteve na manhã desta terça-feira (22.08) na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), no Senado Federal, para apresentar aos senadores os projetos da Pasta para ampliar o fluxo de turistas domésticos e internacionais no país nos próximos anos. Entre as estratégias apresentadas estão: o Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo, a realização do MTur Itinerante, a promoção de destinos, entre outras ações.

Durante sua participação, o ministro destacou, por exemplo, os esforços do MTur e de outros ministérios para, juntamente com empresa aéreas, ampliar o número e a frequência de voos aos destinos nacionais, além de reduzir custos ao consumidor. Sabino também adiantou que o órgão pretende incentivar a realização de viagens domésticas por pessoas idosas e trabalhadores de baixa renda, mediante a oferta de descontos em passagens aéreas e hospedagens.

O titular do Ministério do Turismo apontou, ainda, a intenção de ampliar a participação de deputados, senadores e da sociedade em geral nos diálogos promovidos pelo Conselho Nacional de Turismo (CNT), que assessora o MTur na definição de ações. Celso Sabino acrescentou que também pretende envolver os parlamentares na identificação de necessidades de infraestrutura turística, a fim de elevar a eficácia de investimentos em obras na área.

“Entendemos que o diálogo com o Parlamento, especialmente com essa Casa, que possui ex-governadores, deputados federais de muitos mandatos e senadores com larga experiência, é fundamental. O turismo é uma Pasta transversal. E nessa Casa, no Senado Federal, nós reunimos, além de grandes líderes políticos, pessoas com experiência, que poderão - e vão - influenciar e contribuir muito com as políticas públicas desse setor”, enalteceu Sabino.

O presidente da CDR, senador Marcelo Castro, ressaltou a ampla participação dos senadores na comissão. “Essa audiência foi uma das mais concorridas, com a participação de 20 senadores, demonstrando o interesse na questão do turismo, tão importante para o Brasil. Mas também uma conotação de apreço e respeito ao novo ministro, que chega com muita vontade de trabalhar e desenvolver o turismo brasileiro”, elogiou.

O ministro Celso Sabino informou que o MTur elabora o Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo, que deve ser apresentado até o final de setembro ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O documento vai reunir ações voltadas ao incremento da promoção do Brasil no exterior, ao aumento da chegada de visitantes estrangeiros ao país, à segurança turística e à qualificação profissional, entre outras.

DESCENTRALIZAÇÃO- Sabino citou, ainda, o sucesso do “MTur Itinerante”, que leva a todo o país apresentações da Pasta. O ministro lembrou que a iniciativa envolve a exposição de ações como o acesso ao Fungetur (Fundo Geral de Turismo), que proporciona crédito com condições diferenciadas a empreendimentos privados; e ao Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos), que garante apoio a inscritos no sistema, a exemplo de crédito e qualificação profissional.

AGENDA- A audiência também contou com a participação de senadores como Weverton Rocha, Efraim Filho, Professora Dorinha, Irajá Abreu, Laércio Oliveira, Beto Faro, Rodrigo Cunha, entre outros, que enalteceram a disposição de Sabino. Estiveram presentes, ainda, os secretários nacionais de Infraestrutura, Crédito e Investimentos no Turismo, Carlos Henrique Sobral; e de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade no Turismo, Milton Zuanazzi, entre outros representantes do MTur.

Ainda nesta semana, o ministro Celso Sabino terá mais compromissos públicos no Congresso Nacional. Nesta quarta-feira (23/08), o titular do MTur vai apresentar os planos de ação do órgão a integrantes da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. No mesmo dia, Sabino também promoverá atendimentos a parlamentares na Liderança do Governo na Câmara, quando vai expor oportunidades de ações conjuntas com o Legislativo.

Por André Martins

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo