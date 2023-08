Destinos nordestinos são os mais vendidos no primeiro semestre de 2023

Maceió (AL), Porto de Galinhas (PE) e Porto Seguro (BA) foram os destinos nacionais mais vendidos pelas operadoras de turismo do país durante o primeiro semestre deste ano. A constatação é do novo Boletim Braztoa, divulgado nesta terça-feira (22.08), que traz informações detalhadas sobre o desempenho das operadoras no período e a expectativa para a segunda metade de 2023. Além destes destinos, São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) também conquistaram uma posição no ranking de preferência nacional.

Ainda de acordo com o levantamento, outros destinos do país despontaram na preferência dos turistas e estão se posicionando bem nas vendas entre as operadoras de turismo. São ele: Balneário Camboriú (SC), Campos do Jordão (SP), Manaus (AM), Mata de São João (BA), São Miguel dos Milagres (AL) e Trancoso (BA). Este último também faz parte do município baiano de Porto Seguro, que está entre os mais vendidos do 1º semestre.

A presidente executiva da Braztoa, Marina Figueiredo, aponta que “as viagens nacionais seguem relevantes, mas sempre com muito potencial de crescimento, principalmente se elas se tornarem mais competitivas tanto em experiências disponíveis”, afirma Marina.

EXPECTATIVAS– Para o segundo semestre do ano, a pesquisa mostra que 86% das operadoras estimam que a movimentação e a concretização de vendas para o segundo semestre de 2023, ultrapassará os patamares de 2022. Para estas empresas, as vendas para o Natal devem ser 37,6% maiores e para o Réveillon 47,7% acima do que foi realizado no ano passado.

Além das festividades de fim de ano, o levantamento também revela que as viagens para datas ao longo do ano, sem ligação a feriados ou festas, representarão 23,4% do faturamento do que foi vendido no primeiro semestre. Os feriados contemplarão 11,8% das vendas no segundo semestre.

No ranking de produtos comercializados, os roteiros mais completos estão no topo, com 36,95%. Em segundo lugar, as vendas apenas para hotéis com 27,82%, em terceiro lugar a comercialização para produtos terrestre, com 15,82% e, logo abaixo, os cruzeiros com 8%, dando início a temporada em outubro.

BRAZTOA– A Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) é uma entidade de vanguarda e sem fins lucrativos que promove ações e parcerias que valorizam as atividades empresariais dos associados, apoiando o desenvolvimento do mercado turístico de forma sustentável.

SPRINT DADOS– Consultoria especializada em desenvolver soluções para a gestão de dados do turismo, a Sprint Dados trabalha com estruturação de dados, desenvolvimento de estudos e pesquisas.



Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo