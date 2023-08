Polícia Federal efetua prisão por armazenamento de pornografia infantil em Frederico Westphalen

A Polícia Federal da Delegacia de Santo Ângelo realizou mais uma prisão relacionada ao armazenamento de material de exploração sexual infantil. Na terça-feira, 22, a prisão ocorreu no município de Frederico Westphalen.

De acordo com informações fornecidas pelos policiais federais, um mandado de busca e apreensão foi cumprido nas primeiras horas da manhã em uma residência na cidade, resultando na descoberta de uma grande quantidade de arquivos de imagens contendo pornografia infantil em pen drives pertencentes ao investigado. O indivíduo foi preso em flagrante.

As investigações tiveram início a partir de informações recebidas pelos policiais, que conduziram diligências e conseguiram identificar o indivíduo alvo do mandado de busca na terça-feira. O homem, de 27 anos, foi detido e posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Santo Ângelo. Ele enfrentará acusações pelo crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, que acarreta uma pena de reclusão entre um e quatro anos. Foi estabelecida uma fiança no valor de R$ 11 mil.

Este incidente reforça a importância da atuação das autoridades no combate à exploração sexual infantil e ao armazenamento de material pornográfico envolvendo menores. A Polícia Federal continua vigilante na identificação e responsabilização dos envolvidos nesse tipo de crime.