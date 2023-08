Buscas por viagens internacionais aumentam no Brasil

Relatório revela que o interesse por destinos internacionais está cada vez mais em alta no Brasil. Apenas em abril deste ano, números do Banco Central mostram que os brasileiros desembolsaram US$ 1,235 bilhão em viagens ao exterior. Conforme publicação da Agência Brasil, estima-se um aumento de cerca de 137 milhões de dólares em comparação ao mesmo mês do ano passado, que marcou a quantia de US$ 1,098 bilhão.

Para analisar o comportamento de turistas, o site de viagens Guia Viajar Melhor coletou dados do Google que mapeiam o que os viajantes brasileiros buscaram entre 2022 e 2023. Levantamento mostra termos de pesquisa e os destinos do exterior que tiveram aumento no volume de buscas nos últimos meses.

O estudo foi feito com o auxílio da ferramenta de tendências do próprio Google, que mostra quais são as buscas feitas na plataforma, aplicando técnicas de cruzamento de dados e análises de consumo. O material elaborado em parceria com a Travel Media PR, agência de marketing turístico e inteligência estratégica, utilizou conceitos de Data Business para auxiliar empresas e destinos na hora de compreender melhor o perfil e interesse de consumidores.

Segundo os números contabilizados, a pesquisa por "agência de viagens internacionais" subiu 70% no comparativo do ano anterior. A busca por passagens aéreas para Orlando, já com o trecho de ida e volta, cresceu 90% quando comparado ao mesmo período de 2022. Também foi destacado um aumento de 130% nas buscas por "passagem aérea para Bariloche", enquanto as pesquisas por voos para Portugal e Los Angeles aumentaram 60% e 80% respectivamente.

Aumenta buscas por viagens ao exterior

O termo "pacotes internacionais baratos" cresceu 70% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A Argentina foi um dos países que mais apareceu nas pesquisas feitas por turistas brasileiros. Buscas relacionadas ao destino como "passagem aérea Buenos Aires" aumentaram 50%, enquanto os termos "passagem Argentina" e "passagem Buenos Aires", cresceram 40% cada um.

As viagens para o Chile e para o Peru também entraram em evidência no relatório desenvolvido pelo Guia Viajar Melhor. Foi notado um aumento de 80% nas buscas por "viagem para o Chile" nos últimos meses. No primeiro semestre, pesquisas pelo termo "pacote de viagem Peru" também subiram, atingindo 70% de aumento.

Destinos internacionais já famosos na rota dos brasileiros, como a Disney, aparecem na lista dos mais procurados. As buscas por "Viagem para Disney" aumentaram 60% no comparativo do ano anterior. Neste mesmo momento do ano, o Japão também aparece entre os mais procurados e garantiu um aumento de 100% na consulta sobre "quanto custa uma viagem para o Japão". No mesmo comparativo, as buscas por "voos para Aruba" e "passagens para Tailândia", também cresceram 60% cada uma delas.

Destinos internacionais na rota dos brasileiros

O interesse dos internautas brasileiros por roteiros no exterior já estava em crescimento em 2022. As viagens internacionais quase dobraram no ano passado, segundo publicação feita pelo site da Veja. Na ocasião, Portugal, Argentina e Uruguai foram os países que lideraram o ranking dos mais procurados por brasileiros.

Além das viagens de lazer ao exterior, muitos brasileiros também estão olhando outros países como uma oportunidade para morar. Relatório do Ministério das Relações Exteriores, publicado no G1, mostra que no ano passado o número de brasileiros vivendo fora foi de 4,59 milhões. Apenas nos Estados Unidos, 1,9 milhão de brasileiros optaram por residir no país, sendo o destino com a maior concentração de imigrantes que nasceram no Brasil.