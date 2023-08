Ministro Celso Sabino promove “MTur Itinerante” no Congresso Nacional

O ministro do Turismo, Celso Sabino, cumprirá uma extensa agenda de trabalho esta semana no Congresso Nacional, em mais uma edição do “MTur Itinerante”. Na terça-feira (22/08), Sabino vai participar de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, para apresentar planos de ação, além de prestigiar o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios da Amazônia Legal, na Câmara dos Deputados.

Na quarta-feira (23/08), o titular do Ministério do Turismo estará presente em audiência pública da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, quando também vai detalhar iniciativas do órgão para os próximos anos. No mesmo dia, o ministro Celso Sabino vai promover, ainda, atendimentos a parlamentares na Liderança do Governo na Câmara dos Deputados, a fim de expor oportunidades de ações conjuntas com o Legislativo.

A agenda do ministro do Turismo na quarta-feira (23/08) também inclui uma reunião com deputado Acácio Favacho, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara.

SERVIÇO:

MTur Itinerante - Congresso Nacional

Ministro Celso Sabino prestigia lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios da Amazônia Legal

Data: 22/08/2023

Horário: 8h30

Endereço: Auditório Freitas Nobre da Câmara dos Deputados - Anexo IV da Câmara dos Deputados, subsolo - Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília (DF)

Ministro Celso Sabino participa de audiência na CDR do Senado Federal

Data: 22/08/2023

Horário: 9h

Endereço: Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal - Plenário 13 da Ala Senador Alexandre Costa - Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília (DF)

Ministro Celso Sabino na Liderança do Governo na Câmara dos Deputados

Data: 23/08/2023

Horário: 10h

Endereço: Liderança do Governo na Câmara dos Deputados - Anexo II da Câmara dos Deputados, Sala 107 - Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília (DF)

Ministro Celso Sabino participa de audiência na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados

Data: 23/08/2023

Horário: 15h

Endereço: Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados - Anexo II da Câmara dos Deputados, Ala A, Sala 151 - Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília (DF)

