Ministro Celso Sabino enaltece servidores do MTur em homenagem aos 20 anos do órgão

Uma Sessão Solene nesta segunda-feira (21/08) na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), foi o palco de homenagens aos 20 anos de existência do Ministério do Turismo. Durante o evento, que reuniu vários servidores do órgão, parlamentares e representantes do trade turístico, o ministro do Turismo, Celso Sabino, enalteceu a atuação do corpo funcional da Pasta, criada no ano de 2003 pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula.

O ministro Celso Sabino agradeceu aos trabalhadores pelas contribuições ao desenvolvimento do setor. “O Ministério não é apenas um prédio na Esplanada. Não é apenas um órgão público que cuida das políticas do setor. O Ministério é formado por pessoas que se dedicam diariamente, há 20 anos, a empreender, a estudar, a analisar, a favorecer e estimular o turismo no nosso país”, afirmou Sabino, destacando a forte presença feminina entre os servidores do órgão.

Na sessão, o deputado Felipe Carreras, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo e autor do requerimento de realização do evento, leu mensagem na qual o presidente da Câmara, Arthur Lira, apontou a colaboração do MTur a avanços no ramo e garantiu atenção às pautas do setor. Também presente, o deputado Romero Rodrigues, presidente da Comissão de Turismo da Casa, elogiou o empenho do ministro Celso Sabino por melhorias na área.

O evento ainda contou com as presenças dos secretários nacionais de Infraestrutura, Crédito e Investimentos no Turismo, Carlos Henrique Sobral; de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade no Turismo, Milton Zuanazzi, e do ex-ministro do Turismo Vinicius Lummertz. Representando o trade turístico, estiveram na Câmara dos Deputados: Ana Biseli (Resorts Brasil); Alexandre Sampaio (FBHA); Marco Ferraz (Clia Brasil) e Jurema Monteiro (Abear), além da diretora da Embratur, Jaqueline Gil.

RECONHECIMENTO- Durante o evento desta segunda-feira, o ministro Celso Sabino entregou a funcionários históricos do MTur certificados de reconhecimento pelo empenho no cumprimento de atribuições. Em nome dos servidores, o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Técnicos do MTur, Wilken Souto, um dos agraciados, celebrou sua trajetória ao longo de duas décadas de atuação no órgão e defendeu união de esforços em prol do setor.

“Iniciei minha trajetória no Ministério em julho de 2003, como estagiário. E, desde então, tive a certeza de que a minha missão no turismo era no serviço público. Aproveito esse momento e faço um apelo a esta Casa: que olhe para o turismo como atividade econômica. Uma atividade que, quando reconhecida, pode gerar rapidamente milhares de empregos e renda à nossa população. Precisamos nos unir e fortalecer esse setor. Vamos juntos!”, conclamou Souto.

Também receberam certificados outros funcionários do MTur com 20 anos de trabalho no órgão, como Ana Carla Moura, Anna de Oliveira Modesto, Deusivaldo Ferreira de Jesus, Diogo Goncalves Machado, Janaína Pinto Dias Amaral, Marizete Teixeira de Almeida e Sergio Henrique Sousa Rodrigues.

O ministro Celso Sabino finalizou a sessão agradecendo a colaboração dos servidores. “Muito obrigado por fazerem o que vocês fazem pelo turismo, pelo Serviço Público no Brasil. Especialmente por estarem nesse momento tão importante, de recrudescimento da atividade em todo o mundo, junto comigo, de mãos dadas pelo turismo no Brasil”, completou Sabino. Na ocasião, o ministro também garantiu empenho por avanços em questões como a conectividade aérea brasileira e o incentivo ao turismo interno.