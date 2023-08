Duas décadas do MTur: a história do turismo pelo olhar dos servidores. Foto: Roberto Castro/MTur

Uma Sessão Solene na Câmara dos Deputados celebrou os 20 anos de existência do Ministério do Turismo. Sãoinúmeras as conquistas do setor nessas duas décadas e o esforço do competentecorpo funcional da Pasta foi essencial para desenvolver oturismo no país, transformando essa atividade que se torna, cada vez mais potente, e que contribui com a economia nacional, gerando empregos e renda.

Nesta celebração alusiva aos 20 anos de criação do MTur, a Agência de Notícias do Turismo convida o leitor a conhecer a experiência - e também asexpectativas - de servidores públicos que ajudaram a desenvolver o setor ao longo das duas décadas de existência do órgão.A seguir, acompanhe o relato de cinco funcionários cujo tempo de trabalho na Pasta e no governo federal iguala ou supera o período de existência do Ministério.

- Diogo Machado, subsecretário de Gestão e Administração do MTur:

“Fui um dos primeiros estagiários a entrar no Ministério. A criação do MTur representa a confiança do governo, que estava entendendo a importância do turismo para o mercado nacional, do valor dele para a geração de emprego, para aumentar o nosso PIB, a importância do turismo para o Brasil melhorar. Momentos maravilhosos da minha vida eu passei aqui. Pude ver trabalhos sendo realizados, e dá orgulho de ver o resultado”.

Ana Carla Moura, coordenadora-geral de Definição de Áreas Estratégicas para o Desenvolvimento do Turismo:

“Passa um filme na minha cabeça, eu entrei no Turismo em 1997. A criação do MTur trouxe uma força maior, em âmbito nacional, para a importância do que é trabalhar com turismo, de olhar para esse setor como promissor para a vida das pessoas, como transformador dos nossos territórios. Fico muito contente de poder ser uma servidora que contribuiu com os demais servidores e, também, com os impactos que a atividade turística tem gerado em nossos territórios”,

- Marizete de Almeida, assistente técnica da Secretaria Nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimentos no Turismo:

“Tenho muito orgulho de estar aqui e quero ficar bem velhinha no Ministério do Turismo, quero me aposentar aqui. Desejo que o Ministério cresça muito, que se torne cada vez mais importante aqui na Esplanada dos Ministérios. É um assunto lindo, a gente mostra as belezas do país, a gente mostra o lazer, a parte feliz das pessoas, a gente mostra o melhor. Então, eu desejo que o Ministério do Turismo seja o melhor da Esplanada”.

- Deusivaldo Ferreira, coordenador-geral de Orçamento e Finanças:

“Eu vim do Planejamento (Ministério) e acreditei sempre nessa Pasta, porque o turismo tem um potencial grande de abrir empregos. O MTur é como um filho para mim, as pessoas até costumam dizer que eu sou ‘o paizão’ aqui, e eu me sinto honrado. No futuro, eu desejo que o turismo seja sempre mais sustentável, um turismo que venha a ampliar mais ainda a possibilidade do turismo doméstico. Eu acredito no turismo e acredito em um país em reconstrução”.

- Janaína Dias, da Coordenação-Geral de Definição de Áreas Estratégicas para o Desenvolvimento do Turismo:

“Fico emocionada. Entrei como estagiária e me sinto honrada de estar atuando como coordenadora. Vivi várias experiências e continuo contribuindo para o nosso país, trabalhando o ordenamento, o planejamento, a promoção dos nossos destinos. Nosso desejo é vender sonhos. A criação do Ministério foi muito importante porque o turismo consegue beneficiar e ajudar no desenvolvimento territorial de cada município e região a partir de suas peculiaridades”.

Por André Martins

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo