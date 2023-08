Prazo para inscrições do prêmio Braztoa de Sustentabilidade prorrogado para o dia 4 de setembro

O prazo para as inscrições da 1ª fase do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2023/2024 foi prorrogado para o dia 4 de setembro. O prêmio é uma iniciativa da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo que conta com o apoio do Ministério do Turismo (MTur). Podem se candidatar operadoras associadas, empresas e organizações da sociedade civil e instituições governamentais vinculadas ao turismo, fundações, associações, iniciativas da comunicação, projetos inovadores, e trabalhos e pesquisas acadêmicas.

Neste ano, o prêmio completa 11 anos, com 104 iniciativas premiadas e mais de mil inscritas. CLIQUE AQUI para fazer a inscrição.

CLIQUE AQUI para conferir o regulamento.

A presidente executiva da Braztoa, Marina Figueiredo aponta que, “nosso prêmio foi criado para incluir, agregar e unir o setor em prol de um Turismo mais responsável e sustentável, por isso, acatamos os pedidos por um prazo maior, para que cases que têm muito potencial possam fazer parte desse ecossistema. O período inclui mais dois finais de semana, para que ninguém fique de fora”, destaca Marina.

A premiação fornece reconhecimento para as instituições mais sustentáveis do Brasil. O intuito é incentivar, reconhecer e promover a visibilidade dos projetos que possuem as melhores práticas de sustentabilidade em toda a cadeia do turismo nacional, com pilares sociais, ambiental, econômico e contribuindo para a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável no Brasil.

CATEGORIAS- Ao total, são reconhecidas 10 iniciativas, em duas categorias: Gestão/Governança e Experiência/Produto, além de Destaques e possíveis menções honrosas.

Por meio da categoria Gestão/Governança ou na categoria Experiência/Produto poderão se inscrever operadoras associadas à Braztoa, e parceiros de negócios (empresas vinculadas ao setor de turismo) ou parceiros institucionais (fundações, associações, organizações da sociedade civil e instituições governamentais que atuem no setor turístico), associados ou não associados à Braztoa.

Já a categoria Destaque é voltada para projetos inovadores com menos de 2 anos de atividades; projetos de comunicação (jornal, matérias, artigos, etc.); e/ou trabalhos e pesquisas acadêmicas que possuam grande potencial na construção de um turismo sustentável para o país.

EXIGÊNCIAS- A avaliação é feita com base nos critérios: abrangência, replicabilidade, relevância, inovação, coerência, extensão do impacto e contribuição com a mitigação dos efeitos negativos das mudanças climáticas. Concorrem uma vaga também os participantes que se alinharem aos valores da Braztoa, sendo eles: ética e transparência; comprometimento e responsabilidade; colaboração e parceria; inovação; criatividade; dinamismo e resiliência; e sustentabilidade sistêmica.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: [email protected]