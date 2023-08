Operação conjunta resulta na apreensão de agrotóxicos estrangeiros avaliados em mais de R$ 25.000 em Crissiumal

Na última sexta-feira, equipes da Polícia Militar do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) se uniram a agentes da Polícia Civil em uma operação conjunta, parte da Operação Hórus, que teve como desfecho a apreensão de 15 galões de agrotóxicos de origem estrangeira na região de Crissiumal.

A ação se desenrolou com uma fiscalização minuciosa em Portos Clandestinos, precisamente na localidade de Barra do Sussuaia. Durante a ação, os agentes não encontraram ninguém no local, mas localizaram e confiscaram os 15 galões de agrotóxicos ilegais.

Estima-se que o valor total dos agrotóxicos apreendidos ultrapasse a marca de R$ 25.000. A operação demonstra o compromisso das forças de segurança em coibir práticas ilícitas que possam comprometer a saúde pública, o meio ambiente e a economia local. As investigações prosseguirão para determinar os responsáveis por esse carregamento ilegal e desvendar os detalhes dessa atividade criminosa.