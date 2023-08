Polícia Militar apreende rifle, carabina, munições e aves silvestres em abordagem veicular em Crissiumal

Na noite de sábado, as forças policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), com sede em Crissiumal, realizaram uma abordagem a um veículo que culminou na descoberta de itens ilegais. Durante a busca no veículo, os policiais encontraram um rifle e uma carabina de pressão, ambos de calibre .22, além de cinco carregadores e mais de 300 munições, variando entre calibres .22 e 9mm. Também foram encontradas duas aves silvestres vivas.

Diante das circunstâncias, o material apreendido foi devidamente recolhido e os indivíduos responsáveis pela posse dos itens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. Lá, a documentação necessária para o registro da ocorrência foi elaborada.

As ações da Polícia Militar refletem a dedicação em assegurar a segurança da comunidade e a aplicação da lei, bem como em coibir práticas ilegais que ameacem a tranquilidade da população e o bem-estar da fauna silvestre local. O desdobramento das investigações seguirá para determinar as circunstâncias exatas que levaram a posse desse armamento e animais silvestres.