Acidente de trânsito deixa uma pessoa ferida após veículo tombar em Três Passos

Um acidente de trânsito ocorrido no final da manhã deste domingo deixou uma pessoa ferida em Três Passos. O incidente teve lugar no km 112 da rodovia que conecta Três Passos a Tiradentes do Sul (BR-468).

De acordo com informações iniciais, a motorista de um Ford Fiesta transitava no sentido Três Passos/Tiradentes do Sul quando, na altura de Esquina Santo Antônio, por razões ainda não esclarecidas, o veículo saiu da pista, vindo a tombar no meio da vegetação circundante.

A vítima, apesar do susto, não sofreu ferimentos graves. Os socorristas do Corpo de Bombeiros prontamente prestaram assistência e a encaminharam ao Hospital de Caridade de Três Passos para avaliação médica. A causa do acidente ainda não foi determinada, e as investigações continuarão para esclarecer as circunstâncias que levaram ao tombamento do veículo.