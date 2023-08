Eventos em São Paulo destacam cultura brasileira

Nos últimos dias de agosto, três eventos estreiam na capital paulista trazendo luz para diferentes aspectos da cultura brasileira – traduzidos não apenas por olhos e mãos nascidos nativos, mas também por estrangeiros. De 30 de agosto a 3 de setembro, 250 obras da arte popular brasileira criadas por 20 mestres, grupos e famílias de artesãos de estados como Alagoas, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco e Pará, ocuparão o Espaço State, na Vila Leopoldina em São Paulo na exposição-feira "Arte dos Mestres".

Produzidas especialmente para esta iniciativa da Artesol, ONG dedicada à valorização do artesanato brasileiro, as peças terão exibição gratuita ao público, que também poderá conferir documentários exclusivos que contextualizam aspectos social, cultural e criativo em torno dos artistas.

"Teremos a chance de fruir de uma arte afetiva, plural, pulsante, e cheia de personalidade, por meio das formas, cores e temáticas de obras que reverenciam paisagens naturais, arquitetônicas e humanas do nosso país, com histórias contadas pelas mãos que repetem e reinventam técnicas e narrativas aprendidas com mães, avós e antepassados", afirma Josiane Masson, diretora da Artesol e curadora da exposição.

O evento funcionará também como uma feira para a comercialização das obras, com os interessados comprando diretamente dos artistas. A programação contempla, ainda, rodas de conversa abertas ao público, com participação dos artistas e mediação do antropólogo Ricardo Lima. No dia 3 de setembro haverá uma roda de conversa com especialistas da área – entre eles, a pesquisadora Adélia Borges e a diretora do Museu do Pontal, Ângela Mascelani.

Para Marco Aurélio Pulchério, cocurador do projeto, "o trabalho dessas pessoas mantém viva a tradição dos fazeres artesanais, perpetua e transmite saberes por meio de um ofício, e promove a inclusão socioprodutiva, o empreendedorismo baseado no comércio justo, e, sobretudo, o protagonismo desses artistas, muitos dos quais vem de comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas".

No mesmo período, logo em frente ao State,?a SP–Arte Rotas Brasileiras?toma conta da ARCA para realizar sua segunda edição. Na ocasião, serão apresentados 70 expositores que traçam narrativas e perspectivas sobre a arte brasileira. A feira oferece ainda audioguias temáticos produzidos por curadores convidados, que estarão disponíveis no Spotify, visitas guiadas e conversas com artistas.

Com foco em projetos solos ou coletivos selecionados pela curadoria, Rotas Brasileiras acontece anualmente, acompanhada por uma programação de?rodas de conversa, lançamentos editoriais e outros eventos. Para esta edição, a diversidade brasileira é espelhada na seleção de artistas e obras de 5 regiões do país, como Ayrson Heráclito (Paulo Darzé), selecionado para a 35ª Bienal de São Paulo, artista que incorpora elementos da cultura afro-brasileira em suas obras; Erika Verzutti (Fortes D’Aloia & Gabriel), que explora novos caminhos para escultura; Heitor dos Prazeres (Almeida & Dale), que retratou o samba, o carnaval e a vida nos subúrbios cariocas; Jaider Esbell (Millan) e sua cosmologia indígena, entre tantos outros.

Já o Museu da Imagem e do Som (MIS) apresenta 47 cliques da fotógrafa ítalo-queniana Mirella Ricciardi feitos durante suas viagens a comunidades indígenas da Amazônia nos anos 1990, período de ameaças à integridade do meio ambiente e dos direitos indígenas.

Sob a curadoria da filha da artista, hoje com 92 anos de idade, Amina Ricciardi, e do jornalista Leão Serva, a exposição “Mirella Ricciardi: Homenagem aos Povos da Amazônia" abre no dia 31 de agosto e terá todas as fotografias doadas para o acervo permanente do MIS. ?Trechos do documentário produzido por Ricciardi para a série “Video Diaries” da BBC britânica, durante a viagem às comunidades indígenas também serão exibidos na exposição.

Serviço:

Feira-Exposição Arte dos Mestres

Realização: Artesol | Patrocínio: Instituto Cultural Vale

Local: Espaço State - Avenida Manuel Bandeira, 360 - Vila Leopoldina, São Paulo/SP

Período: 30 de agosto a 3 de setembro de 2023

Horários: quarta-feira, das 12h às 19h; quinta a domingo, das 11h às 19h.

Entrada gratuita. Mais informações em www.artesol.org.br

SP–Arte Rotas Brasileiras 2023

Local: ARCA - Av. Manuel Bandeira, 360 - Vila Leopoldina, São Paulo, SP

Período: 30 de agosto a 3 de setembro de 2023

Horários: quarta-feira, apenas para convidados; quinta, das 14h às 19h; sexta e sábado, das 12h às 19h; domingo, das 11h às 18h.

Ingressos disponíveis na bilheteria online. Mais informações em www.sp-arte.com/rotas-brasileiras

Mirella Ricciardi: Homenagem aos Povos da Amazônia

Local: Av. Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo, SP

Período: 31 de agosto a 8 de outubro de 2023

Horários: terças a sextas, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h.

Entrada gratuita. Mais informações em www.mis-sp.org.br