MTur e MJSP investigarão cancelamentos da 123 Milhas

Após promoverem capacitação, técnicos do órgão acompanharam a verificação do cadastro de prestadores de serviços turísticos por novos agentes fisca...

Turismo Há 23 horas Em Turismo Arraial do Cabo (RJ) recebe orientações do MTur para fiscalização do Cadastur Após promoverem capacitação, técnicos do órgão acompanharam a verificação do cadastro de prestadores de serviços turísticos por novos agentes fisca...