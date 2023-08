Inscrições para o Prêmio Nacional do Turismo vão até o dia 30 de agosto

Agora, é possível que mais pessoas se inscrevam no Prêmio Nacional do Turismo. O Ministério do Turismo prorrogou para o dia 30 de agosto, o prazo de inscrições para as iniciativas de pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem propostas para impulsionar o setor no Brasil. A portaria da prorrogação foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (16/08).

O cronograma também estabelece o novo período para divulgação da instituição dos membros das comissões julgadoras, que será no dia 28 de agosto. A publicação preliminar dos habilitados por categoria está prevista para 15 de setembro, com um prazo de abertura para recurso entre 18 e 22 do mesmo mês. O anúncio dos habilitados definitivos, por categoria, será dia 27 de setembro.

Outros prazos estendidos dizem respeito à análise das propostas, que agora ocorrerá de 28 de setembro a 16 de outubro, e a divulgação preliminar dos finalistas por categoria, que será no dia 20 de outubro. Entre os dias 23 e 27 do mesmo mês será possível apresentar recurso sobre o resultado preliminar dos finalistas. A divulgação do resultado definitivo, por categoria, será em 01 de novembro.

PREMIAÇÃO –O Prêmio Nacional do Turismo foi retomado neste ano com 19 categorias e tem como tema “o turismo transformando vidas”. A premiação celebra as principais contribuições e inovações no segmento turístico de todo o Brasil e é concedida na forma de troféus e certificados, entregues aos primeiros colocados de cada modalidade.

A iniciativa também tem o objetivo de disseminar ações e projetos para que outros destinos brasileiros possam usá-las, contribuindo, desta forma, para a melhoraria da oferta turística em seus territórios.

“O reconhecimento é importante para todo o profissional e impulsiona a atuação de entidades que desenvolvem inovação, fazendo diferença não só no turismo, mas na vida das pessoas. Esse Prêmio dá luz a essas iniciativas, por isso, convido a todos a participarem! Quanto mais conhecermos e replicarmos essas inovações, mais avançaremos no desenvolvimento do turismo brasileiro”, destaca o ministro do Turismo, Celso Sabino.

CATEGORIAS –O prêmio é composto por duas premiações, sendo dividido em dois grupos. O primeiro é formado por Iniciativas de Destaque (para pessoas jurídicas) que conta com 10 categorias (Governança e Gestão do Turismo; Gestão de Dados e Inteligência em Turismo; Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas; Economia Criativa e Produção Associada no Turismo; Valorização do Patrimônio Cultural no Turismo; Valorização do Patrimônio Natural no Turismo; Formação e Inserção Produtiva de Pessoas no Turismo; Promoção e Marketing no Turismo; Turismo de Base Comunitária e Turismo Social; e Melhoria do Ambiente de Negócios e Atração de Investimentos Privados para o Turismo).

Já o segundo é formado pelos Profissionais de Destaque, onde serão premiadas 9 categorias: Academia; Governo – Parlamentares; Governo – Dirigentes; Governo – Técnicos; Iniciativa Privada - Empreendedores de Médio e Grande Porte; Iniciativa Privada – Micro, Pequenos Empreendedores e MEI; Organizações Não Governamentais; Imprensa e Mídias Sociais; Mulheres empreendedoras no turismo; e Lideranças sociais ou comunitárias de destaque no Turismo.

