Visitação de navios atrai turistas no Brasil

As águas brasileiras estão trazendo cada vez mais curiosidade para os brasileiros, transformando a visitação aos navios de cruzeiro em uma nova atração no turismo. As embarcações, que fornecem luxo, entretenimento e conforto proporcionam, atualmente, experiências únicas em alto mar.

O sucesso dos navios mostra que a próxima temporada de cruzeiros 2023/2024 será imperdível. De acordo com a estimativa do Ministério do Turismo e Clia Brasil, serão realizados mais de 200 roteiros, com nove navios, com 840 mil leitos e quase sete meses de duração.

Veja algumas das cidades que têm promovido a visitação abaixo:

SALVADOR– Desbravando outras águas brasileiras, o Navio-Veleiro (NVe) "Cisne Branco" tem desempenhado um papel importante na visitação pública, em Salvador (BA). O "Cisne Branco" mostrou que a tradição naval e a diplomacia também têm seu espaço, recebendo visitações gratuitas no Porto, por meio do terminal marítimo. A visitação oferece uma oportunidade única de conhecer as instalações e história do navio, que representa o Brasil em eventos internacionais, exercendo funções diplomáticas. Desde o dia 9 de agosto, o navio já recebeu mais de 16.500 visitantes, informa a Agência Marinha de Notícias.

RECIFE– Com exposição aberta, os navios: NE "Brasil" e NAM "Atlântico" estão com visitação disponível para todos os públicos no Porto de Recife. A exposição estará aberta das 8h30 às 12h até domingo (20), e o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) "Atlântico" (A-140), um dos maiores navios de guerra da Marinha do Brasil e de toda a América Latina, estará disponível das 8h30 às 16h do sábado (19), e das 8h30 às 12h no domingo (20). O acesso dos visitantes é possível pelo Terminal Marítimo de Passageiros Nelcy da Silva Campos.

O maior navio de guerra da América Latina - O Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”, apresentará toda sua estrutura com 208 metros de comprimento e 31,7 metros de boca (largura) e mostrará como foi projetado para as tarefas de controle de áreas marítimas e projeção de poder sobre terra, pelo mar e ar. O navio NE “Brasil” vai apresentar os conhecimentos teóricos adquiridos pelos militares na Escola Naval durante o ciclo escolar, para aprimorar a formação cultural dos futuros Oficiais e representar o País e a Marinha nos portos visitados.

BELÉM– Durante a semana passada, o Navio Aeródromo Multipropósito (NAM) Atlântico, atracado no Porto de Belém, foi palco de projeções de imagens e sons, proporcionando uma experiência única para os presentes, onde Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) apresentou: a “Parada Após o Pôr do Sol”, uma viagem pela história brasileira.

RIO GRANDE DO NORTE– Oportunidade para conhecer de perto o núcleo do Poder Naval brasileiro e a rotina dos militares de bordo, as Fragatas da Marinha do Brasil (MB) Independência (F 44) e União (F 45) – navios escolta, abriram para visitação pública em Rio Grande neste domingo (13), no Dia dos Pais. Na ocasião, os turistas puderam conferir os helicópteros UH-12 Esquilo e AH-11B WildLynx, embarcados nos navios.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo