"MTur Itinerante” desembarca no Maranhão com cardápio de ações para fortalecer o turismo

Empresários e interessados em investir no setor turístico do Maranhão tiveram, nesta terça-feira (15.08), uma oportunidade de conhecer ações e programas ofertados pelo Ministério do Turismo para incentivar a atividade no Brasil. A ação faz parte do “MTur Itinerante” que desembarcou na capital maranhense. Entre as ações apresentadas estavam o Fundo Geral de Turismo (Fungetur), que proporciona financiamentos com condições diferenciadas a empreendimentos turístico privados, e o Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos).

A iniciativa contou com a participação do ministro do Turismo, Celso Sabino; do governador do Maranhão, Carlos Brandão, e dos deputados federais Romero Rodrigues, Cleber Verde, David Soares, Dr. Benjamim, Amanda Gentil, Aluísio Mendes, Marreca Filho e Pedro Lucas.

Operado a partir de verbas do MTur, o Fungetur possibilita obras, capital de giro e a compra de equipamentos. Interessados em acessar os recursos, concedidos atualmente por 24 instituições financeiras de todo o país, devem estar inscritos no Cadastur.

A lista de beneficiários do Fundo envolve atividades como meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, bares e similares.

“Nós estamos visitando as principais cidades onde temos atrativos turísticos para apresentar o Fungetur, principalmente ao trade turístico, e a possibilidade desta linha de crédito para alavancar seu negócio, atendendo cada vez melhor seu cliente e garantindo mais competitividade ao seu empreendimento”, comentou o ministro Celso Sabino.

Recentemente, o MTur repassou R$ 201 milhões para a oferta de financiamentos do Fungetur por nove agentes habilitados no país, incluindo R$ 64,5 milhões à Cresol Sicoper e R$ 4,9 milhões ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que atendem o Maranhão.

Desde 05 de julho deste ano, uma portaria do MTur facilitou o acesso a financiamentos do Fungetur, como a ampliação, para até R$ 15 milhões, do valor de operações destinadas à compra de bens de capital e a capital de giro, e do prazo de carência à aquisição de bens de capital, que passou de 12 para 30 meses. De janeiro a junho, o MTur registra R$ 200,2 milhões contratados pelo Fungetur no país, com um total de 380 operações.

“Isso que o ministro está fazendo, uma política do presidente Lula, é exatamente para fazer com que os nossos equipamentos, nossos hotéis, nosso trade, possam crescer. Então, a gente está muito feliz porque o Fundo está chegando na hora certa para gerar milhares de empregos”, comemorou o governador Carlos Brandão.

MTUR ITINERANTE - O projeto do MTur também abrange a exposição de serviços como o registro no Cadastur, que promove a formalização de atividades e proporciona benefícios a exemplo de visibilidade, qualificação e apoio em eventos.

O cadastro é gratuito e obrigatório para sete categorias: acampamentos turísticos; agências de turismo; meios de hospedagem; organizadoras de eventos; parques temáticos; transportadoras turísticas e guias de turismo. (Saiba mais AQUI )

Também podem se inscrever no Cadastur, de maneira opcional, representantes dos ramos de casas de espetáculos; centros de convenções; empreendimentos de entretenimento e parques aquáticos; empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva; locadoras de veículos; serviços de infraestrutura para eventos, restaurantes, cafeterias, bares e similares.