MTur e UFMA lançam plataforma Qualifica Turismo com foco em acessibilidade

A partir desta terça-feira (15.08), trabalhadores e estudantes de turismo contarão com uma plataforma inédita de qualificação: a Qualifica Turismo. A ferramenta, desenvolvida em parceira com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), ofertará cursos online gratuitos de capacitação e conteúdos informativos para os profissionais que atuam na linha de frente do setor em todo o país.

O lançamento ocorreu durante o “MTur Itinerante”, realizado em São Luís (MA), e contou com as presenças do ministro do Turismo, Celso Sabino, e com do reitor da UFMA, Natalino Salgado. Os conteúdos ofertados na plataforma vão abordar inclusão e acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Ao finalizar os estudos, os alunos receberão certificado de conclusão. (Acesse o site AQUI ).

“A acessibilidade é uma prioridade do governo do presidente Lula, e no turismo também será uma forma de atração turística, nós ofertarmos destinos, ofertarmos serviços, para que as pessoas que precisam dispor dessa facilidade em relação à acessibilidade possam encontrar”, afirmou o ministro Celso Sabino.

O trabalho conjunto com a Universidade Federal do Maranhão prevê a elaboração de materiais de apoio, como biblioteca virtual, cartilhas e um jogo didático. A plataforma também vai abrigar um curso de condutor de turismo náutico, organizado pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

Haverá, ainda, a migração para o sistema dos cursos de Atendimento ao Turista (Brasil Braços Abertos) e de Gestor de Turismo (CGT) do MTur, antes hospedados na Plataforma de Engajamento e Aprendizagem.

BARREIRINHAS - A passagem do ministro Celso Sabino pelo Maranhão também incluiu uma visita a Barreirinhas, porta de entrada do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e suas extensas dunas e lagoas. Com apoio do MTur, o município já conquistou importantes equipamentos turísticos, a exemplo do Terminal de Passageiros do Aeroporto (R$ 3,9 milhões), da urbanização da Avenida Beira-Rio (R$ 2 milhões) e de um Centro de Eventos (R$ 2 milhões).

Acompanharam a visita o ministro das Comunicações, Juscelino Filho; do governador do Maranhão, Carlos Brandão, e dos deputados federais Romero Rodrigues, Cleber Verde, David Soares, Dr. Benjamim, Amanda Gentil, Aluísio Mendes, Marreca Filho e Pedro Lucas.