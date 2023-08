Prefeitos do Amazonas terão apoio para implementar projetos que incrementam o turismo na região

Gestores estiveram no Ministério do Turismo e foram recebidos pelos Secretários da Pasta. Foto: MTur

O Secretário Nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade no Turismo, Milton Zuanazzi e o Secretário Nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimento, Carlos Henrique Sobral, receberam, nesta terça-feira (15/08), prefeitos do estado do Amazonas para discutir projetos e ações que impulsionem o turismo na região, entre eles: Projeto Orla, Turismo de Pesca Esportiva, rede trilhas.

Estavam na reunião, os prefeitos das cidades de Juruá, Dr. Junior, o presidente da Associação dos Municípios e prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson José de Souza, acompanhados das equipes técnicas e da Diretora de Gestão Intergovernamental da Presidência da República, Jéssica Italoema Moura.

"Os prefeitos trouxeram um conjunto de reinvidicações, para iniciarmos uma reaproximação com os gestores da região, do Amazonastur, que órgão estadual de turismo. E o mais importante é isso, trabalharmos, todos juntos, para levantar o nosso setor e agregar todos esses atores que podem colaborar com o turismo brasileiro", ressaltou o Secretário Milton Zuanazzi.

Uma das prioridades do Ministério do Turismo é para a promoção do Ecoturismo Sustentável como ferramenta eficaz de sustentabilidade e de empoderamento das comunidades tradicionais amazônicas. Em recente participação nos Diálogos Amazônicos, evento promovido pelo governo federal em Belém (PA) para definir estratégias sustentáveis à Amazônia, o ministro Celso Sabino, anunciou a inclusão do termo Ecoturismo Sustentável na política pública do turismo no país.

“O ecoturismo sustentável será uma das bases sólidas, junto com o turismo de base comunitária e com outras práticas relacionadas ao turismo, que vão constar do plano”, adiantou Sabino.

