Sede do CER Miraguai Sofre Arrombamento e Furto em Tenente Portela

A sede do CER Miraguai, localizada em Tenente Portela, foi vítima de um arrombamento e subsequente furto na noite passada. O incidente ocorreu na área adjacente ao Estádio da Baixada, onde os invasores arrombaram uma porta para ter acesso ao interior do local. Durante o ato criminoso, foram subtraídos itens como carne e cerveja que estavam armazenados nas instalações da entidade. As autoridades da Polícia Civil já estão em processo de investigação para elucidar o ocorrido e identificar os responsáveis por esse ato delituoso.

