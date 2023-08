São Luís (MA) recebe projeto “MTur Itinerante” nesta terça-feira (15.08)

A cidade de São Luís (MA) receberá nesta terça-feira (15.08) uma edição do projeto “MTur Itinerante”, que leva a todo o país apresentações sobre ações do Ministério do Turismo. Na ocasião, o ministro Celso Sabino se reunirá com o trade turístico local para falar sobre o Fundo Geral de Turismo (Fungetur), que proporciona financiamentos com condições diferenciadas a empreendimentos privados da área, além de outras iniciativas do órgão.

Operado a partir de verbas do Ministério do Turismo, o Fungetur possibilita o uso de recursos para apoiar, por exemplo, a realização de obras, a obtenção de capital de giro e a aquisição de máquinas e equipamentos. O projeto “MTur Itinerante” também inclui a exposição de serviços como o registro no Cadastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos da Pasta, que promove o ordenamento e a formalização de atividades do setor.

A agenda do ministro Celso Sabino no Maranhão também inclui uma visita técnica à cidade de Barreirinhas, porta de entrada do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.

SERVIÇO:

Ministro Celso Sabino apresenta o Fungetur ao trade turístico em São Luís

Data:15/08/2023

Horário:16h30

Endereço:Hotel Blue Tree - Av. Avicenia, 1 - Calhau, São Luís (MA)

Assessor do MTur em viagem: Lívia Nascimento - (61) 99338-9784