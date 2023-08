Ministro Celso Sabino recebe da CNC nova projeção de crescimento do Turismo em 2023

O ministro do Turismo, Celso Sabino, se reuniu nesta sexta-feira (11.08), no Rio de Janeiro (RJ), com o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, que apresentou a nova previsão de crescimento da atividade turística para 2023 - 8,6%. O encontro foi realizado na sede da Confederação.

O número representa uma expectativa de aumento para o ano - que era de 8,1%. “Essa conversa com o presidente Tadros foi muito importante para alinhar os nossos objetivos de desenvolver o turismo. Promover o crescimento do setor é, também, promover o crescimento do nosso país. E é claro, recebi os dados dessa pesquisa que é importante para acompanhar a melhora do cenário que temos à frente”, concluiu.

“O crescimento gradual do setor de serviços, apesar das oscilações mensais, demonstra sua capacidade resiliente de adaptação às circunstâncias econômicas”, afirmou o presidente José Roberto Tadros. “Isso reflete a importância contínua do setor como um pilar da economia”, completou.

A revisão da expectativa para cima ocorreu em razão da provável aceleração do nível global de atividade. O setor terciário, do qual o segmento de turismo faz parte, tem sido o principal responsável pelo avanço econômico desde o pós-pandemia, com volume de receitas 12,1% acima do registrado em fevereiro de 2020, enquanto o comércio registra alta de 3% e a indústria ainda está 1,4% abaixo daquele período. De acordo com dados da entidade, o turismo é a segunda atividade que mais gera empregos, atrás apenas da Construção Civil.





Por Lívia Nascimento

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo