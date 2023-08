No Rio de Janeiro, ministro do Turismo participa de lançamento do Novo PAC

O ministro do Turismo participou nesta sexta-feira (11.08), no Rio de Janeiro (RJ), juntamente com o presidente da República, Luiz Inácio Lula Silva, e demais ministros de Estado, do lançamento do Novo PAC. O programa tem previsão de investimentos da ordem de R$ 1,7 trilhão e geração de mais de 4 milhões de empregos em todo o país.

O evento, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, contou, ainda, com a presença de governadores, parlamentares e prefeitos. Dividido em nove eixos de atuação, o Novo PAC engloba, por exemplo, o “Transporte Eficiente e Sustentável”, com avanços em aeroportos, rodovias, portos, ferrovias e hidrovias das 27 Unidades da Federação.

Aeroportos regionais receberão novas obras de infraestrutura, com especial atenção às localidades de elevado potencial turístico. Proporcionando, assim, a integração de cidades e regiões remotas.

O ministro Celso Sabino destacou os benefícios do programa para o turismo. “O Novo PAC vai investir mais de R$ 1,7 trilhão, com recursos do Orçamento Geral da União, de bancos e empresas púbicas, da iniciativa privada e também de financiamentos. E vai beneficiar diretamente o turismo, com novos aeroportos, novas ferrovias e novas rodovias. Vamos juntos fazer do turismo um instrumento para a geração de emprego, renda e desenvolvimento sustentável para nosso país”.

Uma das principais marcas do Novo PAC é o fortalecimento da parceria entre o governo federal, o setor privado, os estados, os municípios e os movimentos sociais. O objetivo é gerar emprego e renda e reduzir desigualdades sociais e regionais, em um esforço comum e comprometido com a transição ecológica, a neoindustrialização, o crescimento com inclusão social e a sustentabilidade ambiental.

Em seu discurso, o presidente Lula destacou a intenção de o governo federal induzir o desenvolvimento sustentável. “Não há como pensar em qualquer forma de crescimento econômico, de geração de riqueza, que não seja de forma verde e sustentável. Já fomos rígidos do ponto de vista ambiental ao selecionar grandes obras do Novo PAC. Da mesma forma, seremos criteriosos nas análises de licenciamento ambiental” garantiu Lula.







Por Lívia Nascimento

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo