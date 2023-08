Cartilha traz orientações sobre responsabilidade das agências de turismo na compra de passagens

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Só no primeiro semestre de 2023, o Cadastur bateu recorde de regularização de estabelecimentos turísticos e agora conta com 153.415 locais cadastrados, apontando 57,13% de crescimento em quatro anos.

CADASTUR – Segurança e qualidade nos serviços são, de fato, itens essenciais para que a experiência turística seja ainda mais proveitosa. Por isso, o turista conta com o Cadastur. A plataforma é uma ferramenta que tem como objetivo promover a regularização de todos os estabelecimentos turísticos do país.

No Brasil, grande parte das passagens aéreas é vendida por intermédio de agências de turismo. Por isso, a Cartilha traz informações sobre a quem o passageiro deve recorrer em situações como solicitação de assistência especial, alterações na viagem, cancelamento de voos e problemas com a bagagem. O material funciona também como informativo aos agentes de turismo para ofertar o melhor serviço aos clientes.

Os turistas agora contam com um novo material para ajudar em suas viagens pelo Brasil: a cartilha “Comprou sua Passagem em uma Agência de Turismo?”. Fruto de uma parceria entra a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) em parceria com a Associação Brasileira de Agência de Viagens (ABAV), o documento tem o objetivo de esclarecer dúvidas dos consumidores sobre quais são as responsabilidades das agências e traz dicas e assuntos referentes às empresas de aviação.

