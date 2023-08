Ações integradas fazem resultam em apreensões recorde na região

Durante a abertura do Curso de Unidades Especializadas de Fronteira, um evento estratégico para a Brigada Militar, o comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva – CRPO Fronteira Noroeste e coordenador regional da Operação Agro-Hórus, coronel Átila Pezzetta, compartilhou números expressivos que destacam a atuação da Brigada Militar na região ao longo dos últimos 36 meses durante a execução da Operação Hórus.

O coronel Átila Pezzetta apresentou dados que impressionam e evidenciam o impacto positivo das ações da Brigada Militar no combate ao crime organizado. De acordo com o comandante, a operação resultou em prejuízos estimados em mais de R$ 112 milhões para o crime organizado na região. Esses resultados são fruto de uma estratégia abrangente, que envolve a integração com diversas entidades e órgãos de segurança.

A integração entre a Brigada Militar e a Polícia Civil do RS foi enfatizada como um dos pilares do sucesso da operação. Além disso, a colaboração constante com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Receita Federal e outros parceiros se mostrou fundamental para alcançar esses resultados impressionantes.

O comandante Pezzetta ressaltou uma série de apreensões e prisões que contribuíram para esses números expressivos. Entre as apreensões destacadas estão 88 mil garrafas de vinho, 600 toneladas de grãos, 128 mil litros de defensivos agrícolas, 708 veículos, 90 kg de cocaína e 3 mil kg de maconha. Esses resultados refletem o comprometimento e a eficácia das ações da Brigada Militar no enfrentamento ao crime na região de fronteira.