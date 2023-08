Dia do Estudante: MTur promove cursos gratuitos na área de Gastronomia e para Agente de Viagens

De Norte a Sul do país, existe um tipo de estudante. No Ministério do Turismo (MTur), existem os estudantes da área de gastronomia, que estudam os atrativos naturais e culturais; estudantes em agente de viagens; estudantes preocupados com o turismo responsável e muito mais.

Celebrando o Dia do Estudante, nesta sexta-feira (11/08), o Ministério do Turismo, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC-PR e SC), disponibilizou vagas para cursos em Agente de Viagens, com inscrições disponíveis até 29/08, e na área de Gastronomia, com inscrições abertas até 30/08.

Os cursos são realizados na modalidade à distância (EaD) e de forma totalmente gratuita, não é demais?! Para quem procura qualificação em Agente de Viagens, a qualificação é ofertada para as regiões de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As formações na área de gastronomia são direcionados para as regiões de Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Sergipe.

É importante ter em mãos documentos de identificação com RG ou CPF para facilitar o processo da inscrição.

Clique AQUI e faça sua inscrição para o curso de Agente de Viagens.

Clique AQUI e faça sua inscrição para os cursos na área de Gastronomia.

GASTRONOMIA- Estão disponíveis cursos para “Boas Práticas na Manipulação de Alimentos - PSG”; Cozinha Brasileira - PSG”; “Cozinha Internacional – PSG”; “Cozinha Japonesa – PSG”; e “Sustentabilidade Aplicada à Cozinha – PSG”. São vagas voltadas para maiores de 18 anos e que tenham ensino fundamental completo. O estudante aprenderá sobre a apresentação de técnicas para o preparo e de diversos pratos da culinária brasileira e internacional, e de forma sustentável.

AGENTE– A qualificação aborda planejamento e organização das atividades profissionais no setor de turismo, atendimento ao cliente dos serviços turísticos e realização de etapas para viabilização da viagem. Podem concorrer a vaga maiores de 16 anos que tenham o ensino médio completo.

O Agente de Viagens é responsável por intermediar a aquisição de passagens aéreas, rodoviárias, ferroviárias e marítimas; realizar a reserva de acomodações e passeios, refeições e entretenimento quando necessário; conceder a locação de autos e serviços de guiamento e intérprete; realizar a organização de roteiro da excursão, providenciando seguro.

DIA DO ESTUDANTE– Marcando a importância da educação e do direito à educação, o Dia do Estudante teve origem em 1827, nos tempos de Brasil Império com Dom Pedro I. Naquela época, o imperados autorizou a criação dos primeiros cursos do país, registrando as primeiras turmas de estudantes.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo