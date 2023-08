Cidade de Olímpia (SP) recebe edição do projeto “MTur Itinerante”

Uma visita do ministro do Turismo, Celso Sabino, nesta quinta-feira (10/08) à estância turística de Olímpia (SP), que fica cerca de 400 quilômetros da capital paulistana, marcou a realização na cidade do projeto “MTur Itinerante”, que leva a todo o país orientações sobre ações do Ministério do Turismo.

A agenda no município, conhecido por seus parques aquáticos e águas termais, incluiu, entre outros compromissos, um encontro com o trade turístico local e a apresentação do Fundo Geral de Turismo (Fungetur), que proporciona financiamentos com condições diferenciadas a empreendimentos privados e também do Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos).

Operado a partir de recursos do MTur, o Fungetur possibilita obras, capital de giro e a compra de equipamentos. Interessados em acessar o crédito, concedido atualmente por 24 instituições financeiras de todo o país, devem estar inscritos no Cadastur.

O ministro Celso Sabino destacou os benefícios do Fungetur. “Permite a concessão de até R$ 15 milhões, com juros de até 8% por ano. Portanto, uma condição muito favorável e com prazo de carência de até 5 anos. O objetivo é fomentar aqui a economia e fazer com que os estabelecimentos possam receber reforma, ampliação, construção, equipamentos, para que a gente possa deixar essa cidade ainda mais um brinco para receber os nossos turistas”, comentou.

O ministro, acompanhado pelo prefeito do município, Fernando Augusto Cunha, também participou do 59º Festival do Folclore de Olímpia, que tem o título de Capital Nacional do Folclore.

O evento, promovido pela Prefeitura Municipal, resgata e preserva as manifestações da cultura tradicional das cinco regiões brasileiras.

O ministro falou sobre o potencial turístico da região. “Fiquei muito surpreso positivamente. O nosso foco agora é ampliar o número de turistas estrangeiros dentro do Brasil, e Olímpia vai entrar na rota, para que venham para cá também argentinos, chilenos, paraguaios, bolivianos, colombianos, enfim, os turistas que saem da América do Sul”, afirmou.

A cidade de Olímpia foi destaque em reportagem de março deste ano publicada no site do MTur, sobre destinos de águas termais.

O órgão também divulgou que, segundo a Themed Entertainment Association (TEA), os parques Thermas dos Laranjais e Hot Beach, situados no município, alcançaram o 2º e o 8º lugar, respectivamente, entre os mais visitados da América Latina em 2022.

FUNGETUR- A lista de possíveis beneficiários do Fungetur engloba segmentos a exemplo de meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, cafeterias, bares e similares.

A empresária Luciana Rocha, proprietária de um hotel em Olímpia, celebrou a oferta de crédito por meio do Fundo. “Eu acabei de me mudar para essa cidade e comprei um hotel recentemente. Estou acreditando muito no turismo, a cidade é linda, muito receptiva. Muita gente realmente quer empreender e não tem apoio, o impulso financeiro, e eu acredito que esse programa vai ajudar muito. Inclusive a mim, que quero crescer na cidade, construir um novo hotel”, declarou.

Recentemente, o MTur repassou R$ 201 milhões para a oferta de financiamentos por 9 agentes credenciados nas cinco regiões do país. De janeiro a junho, o MTur registra R$ 200,2 milhões contratados.

CADASTUR- O “MTur Itinerante” também inclui a apresentação de serviços como o Cadastur, que promove a formalização de atividades do setor.

A inclusão no sistema proporciona benefícios como visibilidade, participação em programas de qualificação do MTur e apoio durante eventos e feiras.

O registro é gratuito e obrigatório para 7 categorias: acampamentos turísticos; agências de turismo; meios de hospedagem; organizadoras de eventos; parques temáticos; transportadoras turísticas e guias de turismo. As inscrições podem ser feitas pelo site www.cadastur.turismo.gov.br.

Opcionalmente, também podem se cadastrar casas de espetáculo, centros de convenções, empreendimentos de entretenimento e parques aquáticos, empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou pesca desportiva, locadoras de veículos, serviços de infraestrutura a eventos, restaurantes, cafeterias, bares e similares.

Por André Martins

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo