Cidade mineira recebe título de Capital Nacional do Rocambole

É isso mesmo! Desde o dia 3 de agosto de 2023, a cidade de Lagoa Dourada (MG) é oficialmente a capital de uma das delícias que ganhou o coração, ou melhor, o estômago, dos brasileiros: o rocambole. O reconhecimento foi dado por meio de lei federal que conferiu o título de “Capital Nacional do Rocambole” ao município mineiro. A produção do rocambole na cidade é uma tradição que remonta à família local descendente de libaneses e o doce teria começado a ser feito na por lá em 1907.

Além de Lagoa Dourada, outros municípios brasileiros também carregam títulos que demonstram o empenho em desenvolver ou se especializar em alguma atividade. Seja por meio da gastronomia, da natureza, da agricultura, do comércio, das artes ou de tradições e costumes, os locais que são reconhecidas com o título de Capitais Nacionais são importantes indutores do turismo local e fazem com que o viajante conheça, de perto, o que há de melhor na cultura brasileira.

Turista, prepare as malas para conhecer as delícias culinárias do país por meio das Capitais Nacionais. Comece o tour gastronômico com as frutas fresquinhas de São Joaquim (RS) - Capital Nacional da Maçã, Atibaia (SP) - Capital Nacional do Morango ou Cerro Azul (PR) - Capital Nacional da Ponkan.

A doçura também toma conta do paladar quando o viajante visita Gramado (RS) – Capital Nacional do Chocolate Artesanal. E, para finalizar o tour de delícias, visite Blumenau (SC) - Capital Nacional da Cerveja ou vá para Salinas (MG) - Capital Nacional da Cachaça.

Para os amantes de livros, a dica é visitar Passo Fundo (RS) - Capital Nacional da Literatura e Taubaté (SP) - Capital Nacional da Literatura Infantil. Já os apaixonados(as) por cultura podem fazer as malas rumo à Parintins (AM) - Capital Nacional do Boi Bumbá, São Luís (MA) - Capital Nacional do Bumba Meu Boi, Olímpia (SP) - Capital Nacional do Folclore, e Barretos (SP) Capital Nacional do Rodeio.

Agora, quem quer apreciar uma boa música e suas tradições a dica é conhecer Campo Grande (MS) - Capital Nacional do ritmo Chamamé e Joinville (SC) - Capital Nacional da Dança.



Para adentrar a exuberância da natureza e aliar esse tema ao turismo rural e turismo de base comunitária, anote aí os destinos especialistas nos assuntos: Urupema (SC) - Capital Nacional dos Botos, Holambra (SP) - Capital Nacional das Flores, Ipê (RS) - Capital Nacional da Agricultura Ecológica e Ijuí (RS) - Capital Nacional das Etnias.

PROPOSTAS– Além dos municípios que já possuem o reconhecimento por lei federal, mais de 100 outras também pleiteiam o título. Quer conhecer as Capitais Nacionais já reconhecidas e as cidades buscam o reconhecimento em algum tema? CLIQUE AQUI .