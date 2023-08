Conselho Estadual de Turismo de Santa Catarina discute ações estratégicas para impulsionar o setor no estado

Fotos: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

O Conselho Estadual de Turismo de Santa Catarina reuniu-se nesta quinta-feira, 10, em um encontro de grande importância para o futuro do turismo catarinense. Ao lado do secretário de Turismo de Santa Catarina, Evandro Neiva, e da representante do Ministério do Turismo, Ana Carla Moura, os membros do conselho debateram estratégias e demandas destinadas a impulsionar todas as regiões do estado e estabelecer parcerias sólidas com representantes do setor.



Um dos tópicos centrais da reunião foi o Plano Estrada Boa , liderada pelo governador Jorginho Mello. Essa iniciativa abrangente representa um marco no desenvolvimento da infraestrutura e turismo de Santa Catarina, com um investimento que ultrapassa a marca de R$ 2 bilhões em melhorias nas rodovias do estado. Essa abordagem inovadora é a maior empreitada de infraestrutura já realizada no estado prometendo transformar significativamente a conectividade e o acesso nas diversas regiões.



Além disso, foi enfatizada a importância fundamental do calendário integrado de eventos para a promoção do turismo em Santa Catarina. Reconhecendo que a qualidade da experiência turística está intrinsecamente ligada à infraestrutura existente, o Conselho Estadual de Turismo reiterou a necessidade de priorizar ações que apoiem o desenvolvimento contínuo dessa atividade vital para a economia catarinense.



“Nosso compromisso é transformar Santa Catarina em um destino turístico de excelência. O diálogo com o Conselho Estadual de Turismo e as ações estratégicas delineadas fortalecem nossa visão de desenvolvimento sustentável, infraestrutura de qualidade e experiências enriquecedoras para todos os visitantes. Juntos, estamos construindo um futuro vibrante para o turismo catarinense”, ressaltou Evandro Neiva.

Diante desse cenário, algumas proposições foram destacadas como fundamentais para promover o turismo sustentável e de qualidade em Santa Catarina. Dentre elas:

: Investir na melhoria e expansão da infraestrutura de transporte, incluindo estradas, aeroportos, marinas e outras vias de acesso, para garantir a mobilidade e o conforto dos turistas em todas as regiões do estado. Calendário Integrado de Eventos : Continuar aprimorando e divulgando um calendário

: Continuar aprimorando e divulgando um calendário integrado de eventos que promova atividades culturais, esportivas e de lazer em todo o estado, atraindo visitantes durante o ano inteiro. Parcerias com o Trade do Turismo : Estabelecer parcerias sólidas com os diversos setores

: Estabelecer parcerias sólidas com os diversos setores envolvidos no turismo, como hospedagem, alimentação, agências de viagens e demais serviços turísticos, visando aprimorar a experiência dos visitantes e fortalecer a cadeia produtiva. Incentivo ao Turismo Responsável: Promover práticas sustentáveis e responsáveis no

O Conselho Estadual de Turismo reitera seu compromisso em trabalhar de forma

colaborativa para que Santa Catarina se consolide como um destino turístico de excelência,

alavancando seu potencial e proporcionando experiências inesquecíveis aos visitantes.