Montenegro (RS) recebe mais de R$ 200 mil para construção de Parque Centenário

A população de Montenegro (RS) ganhará um espaço com estrutura adequada para promoção de cultura, lazer, esportes e eventos: o Parque Centenário em Montenegro. Para a construção do local, o Ministério do Turismo (MTur) destina R$ 292 mil. O local compõe um dos atrativos turísticos do município importante para o fomento das atividades.

A cidade de Montenegro possui diversos pontos turísticos, dentre eles o Cais do Porto das Laranjeiras; Aeródromo Municipal; Estação da Cultura; e Morro São João, que sediam eventos públicos como o Natal e Arte; Feira do Livro Festa do Rock; Reis da Ladeira; e privados como São João do Montenegro; encontro de motos do grupo fantasma; encontro de motos almas do asfalto; e Montenegro Aéreo.

A obra ajudará o desenvolvimento do turismo local, principalmente por meio da melhoria da infraestrutura, de forma a permitir a expansão das atividades turísticas e a melhoria da qualidade do produto para a população local e os turistas.

MONTENEGRO– Situado próximo a Porto Alegre, Montenegro é um simpático e acolhedor município do Vale do Rio. O Parque Centenário é um importante atrativo turístico da cidade, dedicado ao lazer e prática de esportes para a comunidade e turistas, contanto com 11 hectares de área natural.

