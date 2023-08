Envolvimento de comunidades indígenas é essencial no desenvolvimento do ecoturismo sustentável no Brasil

Nesta quarta-feira (09.08) é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas e a data é celebrada com um dado importante: 1.693.535 pessoas se declaram indígenas no Brasil. O Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), retrata um aumento dessa população, que já representa 0,83% dos residentes no país, e que é essencial para o desenvolvimento do ecoturismo sustentável no país.

“O turismo é uma ferramenta direta para a valorização dos saberes do nosso povo e os indígenas são parceiros essenciais na construção desse turismo cada vez mais sustentável e responsável. Outra tendência turística cada vez mais forte é o etnoturismo, que oferece ao visitante a imersão importante na cultura nacional”, explica o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Nessa direção, o MTur desenvolve atualmente o Projeto Experiências do Brasil Original, que tem como objetivo fortalecer e fomentar o turismo de base comunitária em territórios indígenas e quilombolas, de forma responsável e sustentável.

Nos meses de julho e agosto de 2023, a equipe técnica do projeto (composta por membros do MTur e da Universidade Federal Fluminense - UFF) realizaram quatro visitas técnicas, sendo duas no Pará, na Terra Quilombola Laranjitura e África, localizada em Moju, e na Comunidade Indígena Borari em Alter do Chão; uma em Normandia (RR) na Comunidade Indígena Raposa I; e na Comunidade Quilombola Povoado Moinho, em Alto Paraíso (GO).

Os diagnósticos nortearão as próximas ações do Experiências do Brasil Original, que consistirá na capacitação de integrantes dos povos Indígenas e comunidades quilombolas para criação e aprimoramento de experiências turísticas que irão integrar a oferta turística das localidades.

Todas as rotas e territórios escolhidos para integrar o projeto foram selecionados em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Ministério da Igualdade Racial (MIR), Ministério dos Povos Indígenas (MPI), a FUNAI e a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ).

CENSO– Ainda sobre os dados da pesquisa realizada em 2022, a Região Norte se destaca com a concentração de 44,48% da população indígena do país, com 753.357. Já a Região Nordeste reúne 31,22% da população indígena, com 528.800. As duas regiões somam 75,71% da população indígena do Brasil.

Com relação aos territórios, a Terra Indígena Yanomami (AM/RR) tem o maior número de pessoas indígenas (27.152), o equivalente a 4,36% do total em terras indígenas no país. O segundo maior número está na Terra Indígena Raposa Serra do Sol (RR), que integra o projeto Experiências do Brasil Original, com 26.176, seguida pela Terra Indígena Évare I (AM), com 20.177.

CLIQUE AQUI e confira as informações sobre o Censo Demográfico 2022.