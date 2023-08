Pesquisa revela seis destinos mais inclusivos do Brasil

O Brasil tem diferentes destinos inclusivos. É o que mostra a pesquisa do buscador de viagens Booking.com, apontando as seis cidades mais acolhedoras do país. O estudo foi realizado com mais de 11.5 mil viajantes LGBTQIA+, durante os períodos de março e abril de 2023, e colocou São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador no pódio de destinos mais acolhedores para a comunidade.

De acordo com o levantamento, 79% dos viajantes compartilharam que ser LGBTQIA+ influenciou na escolha do destino ao planejar uma viagem. Com isso, a Booking.com, por meio do programa Travel Proud, identificou, de acordo com a recomendação dos viajantes brasileiros da comunidade, os destinos nacionais mais inclusivos.

Conheça mais sobre as cidades queridinhas do público LGBTQIA+:

SÃO PAULO– Responsável pela maior Parada LGBTQIA+ do mundo, a capital paulista é a mais acolhedora do país. Para se ter uma ideia, em junho, a Parada LGBTQIA+ recebeu cerca de quatro milhões de pessoas para conscientização e celebração do Mês do Orgulho. Mas, não é só isso: São Paulo (SP) também oferece serviços e atrações voltadas para a comunidade, como bares, festas e baladas, feiras culturais e artísticas, festivais e campeonatos.

A pesquisa do Booking.com revela que a cidade possui experiências ideias para 76% dos brasileiros da comunidade que optam por atrações e atividade personalizadas para esse público.

RIO DE JANEIRO– A Cidade Maravilhosa, conhecida pelas belíssimas praias e belezas naturais, também conquistou o coração da comunidade. No Rio de Janeiro (RJ), a praia de Ipanema é a mais LGBQIA+ do Brasil. O litoral é conhecido pelo encontro das bandeiras LGBTQIA+ no banco de areia, local onde a comunidade pode se sentir mais segura e acolhida.

Entre as praias mais acolhedoras, a praia de Copacabana recebe a parada LGBTQIA+ com desfile de trios elétricos na orla da praia. Em 1995, os cariocas receberam a primeira marcha da comunidade no país.

SALVADOR– Com uma cultura viva e uma culinária regada com azeite de dendê e leite de coco, Salvador (BA) é a terceira no ranking do Booking.com para quem procura destinos acolhedores. A cidade recebe um dos maiores carnavais do Brasil e é palco de um incrível centro histórico, com casarões coloniais e muita música, arte e literatura. Para o público LGBTQIA+, a cidade baiana tem espaços culturais, shows de drag queens, festas e bares, como os da rua Carlos Gomes, local importante para a comunidade nas décadas de 1980 e 1990. Na cidade, a Praia do Porto da Barra é a mais popular.

RECIFE– Na cidade do frevo – Recife (PE), existem diversas opções para os turistas LGBTQIA+, principalmente para uma vida noturna agitada. O bairro de Boa Vista é a grande atração, promovendo bares que tocam desde músicas eletrônicas até o pop. Recife possui, desde 2014, um Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT, que oferece auxílio em tratamentos para a comunidade LGBTQIA+, além de outros serviços, como uma casa de acolhimento.

A Praia de Boa Viagem é a região perfeita para os viajantes, onde acontece a Parada da Diversidade de Pernambuco. A cidade nordestina possui espaços culturais, festivais de música e festas para públicos específicos.

FORTALEZA– Para os amantes do cinema, Fortaleza (CE) além das praias e parques temáticos, também recebe o famoso festival: For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero. No evento, é possível assistir gratuitamente a filmes nacionais e internacionais que discutem essa temática.

Além disso, para o roteiro perfeito, o viajante pode incluir a Praia do Futuro, recomendada para curtir a vida noturna, mais especificamente no bairro Benfica, onde a comunidade pode conhecer bares, karaokês, baladas, shows de drag queens, e, ainda, festas temáticas espalhados pela cidade. O centro de arte e cultura Dragão do Mar é uma ótima opção para quem busca exposições, espetáculos, filmes e shows.

BELO HORIZONTE– Por fim, o cheiro de comida mineira conquistou o coração da comunidade LGBTQIA+. A capital Belo Horizonte (MG) proporciona um gostinho de casa com a combinação de uma vida agitada, com muitas opções de bares. A cidade se preocupa em receber bem os viajantes, oferecendo espaços artísticos, shows, bares e restaurantes com programação cultural – como rodas de conversa e casas noturnas. A indicação da Booking.com é conhecer o bairro Savassi, ideal para curtir a “noitada”.

CARTILHA– Promovendo um Turismo Responsável, o Ministério do Turismo lançou, nesse ano, uma atualização da cartilha “Dicas para atender bem turistas LGBTQIA+”, que oferece ao leitor (em especial profissionais do turismo) informações necessárias para promover um turismo com acolhimento, acessibilidade, ética, responsabilidade social, proteção dos direitos, respeito e muito mais.

Dentro da Cartilha, estão disponíveis dicas básicos como: sempre mostrar respeito na mesma medida; ter cuidado com as referências populares sobre a comunidade LGBTQIA+; nunca dizer “opção”, “escolha” ou “preferência” sexual e outras dicas valiosas que podem ser consultadas clicando AQUI .

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo