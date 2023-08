Operação conjunta resulta na apreensão de vinhos estrangeiros em Tiradentes do Sul

Na tarde desta terça-feira (08/8), uma operação coordenada entre policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), agentes do 6° Batalhão de Choque (6°BPChq) e a Polícia Civil resultou na apreensão de uma quantidade significativa de vinhos de origem estrangeira em Tiradentes do Sul. A ação faz parte da Operação Hórus, que visa combater crimes transfronteiriços.

Durante a operação, foi abordado um veículo que estava vindo da área de fronteira com a Argentina. Após revista veicular, foram encontradas 67 garrafas de vinhos de origem estrangeira, que não possuíam o devido desembaraço aduaneiro, ou seja, estavam sendo transportadas de forma ilegal.

Diante da situação, a mercadoria foi apreendida e ficará à disposição da Receita Federal. Estima-se que o prejuízo total causado pelo crime ultrapasse o valor de R$ 15.000, considerando o valor dos vinhos e a irregularidade da importação.

A ação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil demonstra a importância da cooperação entre as forças de segurança no combate a crimes que envolvem contrabando e descaminho. A Operação Hórus visa fortalecer a fiscalização nas regiões de fronteira, coibindo atividades ilegais e contribuindo para a segurança e integridade do território nacional.