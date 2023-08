Ministério do Turismo lança novo painel de consulta no Mapa do Turismo Brasileiro

O Ministério do Turismo acaba de lançar o novo painel de consulta das informações cadastradas no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (SISmapa) e a Categorização dos Municípios. Com aparência mais simples e dinâmica, a nova plataforma tem o objetivo de aprimorar a experiência dos usuários e fornecer informações mais acessíveis sobre os destinos turísticos do Brasil. Todos os dados foram informados pelos municípios que fazem parte do Mapa do Turismo 2023, que permanece aberto para a adesão.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o novo painel tornará a consulta mais ágil e eficiente para profissionais do setor e gestores públicos. “São diversas funcionalidades que facilitam o acesso e a compreensão das informações disponíveis. Os usuários poderão visualizar o número de visitantes nacionais e internacionais, empregos, estabelecimentos, além de informações sobre os atrativos e serviços disponíveis em cada destino”, disse o ministro.

Entre as informações contidas no painel estão: se possui espaço para eventos e negócios, os atrativos com maior fluxo turístico, entre outros. Por lá, os internautas também poderão consultar os meios de hospedagens, se tem casas de câmbio e locadoras de imóveis, automóveis e embarcações para temporadas. Também é possível verificar o sistema de transporte, qual a situação do acesso aos atrativos turísticos, qualidade da rede de telefonia celular e unidades de conservação e patrimônio cultural existentes.

A nova ferramenta é resultado de um trabalho conjunto com os municípios, regiões e estados brasileiros para ofertar conteúdo útil para todos os envolvidos no turismo brasileiro. É importante prestar atenção nas notas explicativas que constam na nova plataforma. Com essa iniciativa, o Ministério do Turismo reafirma o compromisso do governo em fomentar o setor turístico brasileiro, tornando-o mais acessível, dinâmico e atrativo para turistas nacionais e internacionais contribuindo, assim, para o desenvolvimento econômico e social do país.

Para acessar o painel, os interessados podem visitar o site oficial do Mapa do Turismo Brasileir o e ter acesso a todas as funcionalidades.

Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo