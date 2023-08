Ministro Celso Sabino participa da abertura da Cúpula da Amazônia em Belém (PA)

A cidade de Belém (PA) é palco da Cúpula da Amazônia, que acontece até amanhã (09/08) e reúne líderes de países detentores de reservas da floresta.

Com as presenças do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e de ministros do Brasil, os representantes dos países iniciaram as discussões para construir uma agenda comum de desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, cujas ações constarão da “Declaração de Belém”, que será entregue ao final do evento.

Os Chefes de Estado de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela, integrantes da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônica (OTCA), entre outros, debatem formas de cooperação regional que conciliem iniciativas como a proteção do bioma, o estímulo às economias locais, a valorização de povos indígenas, comunidades tradicionais e seus conhecimentos ancestrais; inclusão social e o fomento à ciência, tecnologia e à inovação.

Na abertura do evento, o presidente Lula defendeu a união de esforços por iniciativas conjuntas. “Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. Os desafios da nossa era, e as oportunidades que surgem, demandam ação conjunta. Primeiro, vamos discutir e promover uma nova visão de desenvolvimento sustentável e inclusivo na região, combinando a proteção ambiental com a geração de empregos dignos e a defesa dos direitos de quem vive na Amazônia. Ampliando e aprofundando nossas iniciativas de cooperação, coordenação e integração entre os membros da OTCA, poderemos assegurar que nossa visão de desenvolvimento sustentável terá vida longa e amplo alcance”, declarou.

Presente no evento, o ministro do Turismo, Celso Sabino, falou à imprensa que o ecoturismo sustentável fará parte do Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo. “Preservar a Amazônia, necessariamente, passa por valorizar e prestigiar o cidadão amazônico. É darmos oportunidades para que essas pessoas possam viver dignamente, com a floresta em pé. E há um consenso de que não existe uma outra forma de exploração econômica melhor, para preservar o meio ambiente, do que com o ecoturismo sustentável”, apontou.

Outros segmentos turísticos que serão reforçados pelo Ministério do Turismo na região são o turismo de base comunitária e o volunturismo. "São formas que ampliam as oportunidades de emprego e renda aos povos amazônicos, levando riqueza, emprego e renda", complementou Sabino.

O ministro garantiu, ainda, empenho no sentido de reforçar a conectividade aérea internacional da Amazônia com outras nações, especialmente da América do Sul, principal emissora de visitantes ao país. “A orientação do presidente Lula é fazer com que o turismo seja um grande pré-sal em termos de geração de receita para o nosso país, de geração de emprego para o povo”, enfatizou.

CÚPULA- A Cúpula da Amazônia deste ano é quarta reunião da OTCA e primeira realizada desde 2009.

O encontro em Belém marca a apresentação aos líderes de países amazônicos de propostas discutidas nos Diálogos Amazônicos, também na capital paraense.

Clique AQUI para ouvir ou baixar comentário do ministro do Turismo, Celso Sabino, sobre a realização da Cúpula da Amazônia em Belém (PA).

Por Paula Rosa e André Martins

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo