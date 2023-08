Presentes para quem ama viajar

Viajar é muito bom, mas viajar, trazer um presente do local e ainda dar uma dica de destino para uma pessoa querida é melhor ainda! Pensando nos turistas que amam presentear e naqueles que receberão uma lembrança especial de algum destino brasileiro, a Agência de Notícias do Turismo resolveu trazer esse tema para o debate: afinal, você é um turista que ama presentear ou é aquele(a) que prefere receber uma lembrancinha?

Independente do seu perfil, estamos aqui para lhe ajudar na hora de comprar e de conhecer os locais que são o palco da produção de boas memórias, sejam elas físicas ou não. Vem com a gente!

AVENTUREIRO(A)– Se você tem um(a) amigo(a) ou parente que faz o estilo “viajante aventureiro(a)”, a nossa dica é dar objetos que serão utilizados em trilhas, escaladas, acampamentos e em toda a biodiversidade natural do Brasil. Presentes muito úteis para esse perfil de turista são: binóculo, telescópio, mochila, garrafinha, barraca, bússola e objetos de mergulho.

Já a sugestão de locais para a utilização desses presentes são os Parques Nacionais e as trilhas compostas pela Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade (RedeTrilhas), iniciativa do MTur em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e com o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Algumas sugestões de lugares são: Chapada dos Veadeiros (GO), Chapada Diamantina (BA), Chapada dos Guimarães (MT), Bonito (MS), Fernando de Noronha (PE), Cordilheira do Espinhaço (MG), Jalapão (TO), Parque Nacional do Itatiaia (RJ), Parque Nacional de Anavilhanas (AM), entre muito outros, pois de natureza o Brasil entende.

CLIQUE AQUI e conheça o RedeTrilhas.

TECNOLÓGICO(A)– Já o viajante “hi-tech” (alta tecnologia) vai gostar de receber presentes que tenham a ver com o tema para que ele(a) aproveite o “mimo” em cidades cheias de modernidade. Um bom fone de ouvido sem fio e um tablet ou computador portátil para curtir o trajeto, um relógio inteligente (aquele que se conecta ao celular), um celular com uma câmera “top” que vai deixar as fotos perfeitas, ou ainda, o mais indispensável para quem se desconecta, um carregador de celular portátil, são presentes ideais.

Os locais para os apaixonados por inovação estão listados na Estratégia Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes, um trabalho do MTur que tem como objetivo auxiliar as cidades a darem maior visibilidade aos atrativos turísticos, com a implantação de tecnologias que tornam os destinos mais acessíveis e sustentáveis. São elas: Brasília/DF, Campo Grande/MT: Recife/PE, Salvador/BA; Rio de Janeiro/RJ, Angra dos Reis/RJ; Florianópolis/SC, Curitiba/PR; Rio Branco/AC, Palmas/TO (na primeira edição); e Foz do Iguaçu/PR, Goiânia/GO, Ponta Grossa/PR, Santos/SP, Joinville/SC, Vila Velha/ES, Fortaleza/CE, São Luís/MA, Gramado/RS e Bonito/MS (na segunda edição da Metodologia).

CLIQUE AQUI e conheça a Estratégia Nacional DTI.

O(A) QUE AMA COMER– Se o seu “presenteado” é “bom de garfo” e entende que o turismo gastronômico é essencial para uma boa experiência, então a lembrancinha ideal é comida. Um queijinho vindo diretamente de Minas Gerais, um doce típico dos estados do Nordeste, ou aquele vinho das vinícolas do Sul vão conquistar o coração – ou melhor, o estômago – do viajante que ama a culinária nacional.

Na lista de presentes delícias você pode colocar os já citados queijo, doces de pote e vinhos, acrescentando, ainda, geleias, cervejas, cafés, petiscos artesanais, frutas típicas, chás, chocolates... a lista de alimentos e bebidas nacionais é diversa e vai ficar difícil escolher um só.

Na hora de dar o presente, já aproveita e indica locais no Brasil que são referência da nossa gastronomia. Uma boa dica são as que fazem parte da seleta lista da Unesco de Cidades Criativas da Gastronomia: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Paraty (RJ). Você também pode indicar qualquer uma das localidades que estão incluídas no Boletim de Inteligência de Mercado no Turismo – Turismo Gastronômico, do Ministério do Turismo, um material recheado de destinos que alegram o paladar do visitante.

CLIQUE AQUI e saiba mais sobre Turismo Gastronômico.

AUTOCUIDADO– Se a “vibe” da pessoa que você vai presentear é o autocuidado, o segredo do sucesso está naqueles presentinhos que fazem bem para o corpo e para alma. Cosméticos para skincare (cuidados com a pele), produzidos no local que você visitou, óleos essenciais, chás e sais de banho são itens super válidos. Você também pode presentear a pessoa querida com um pacote para meditação, dia de spa, massagem ou objetos personalizados como almofadas, máscara de dormir e camisetas.

Agora, o melhor é apreciar todo esse momento “zen” em um dos locais cheios de energia positiva que só o Brasil tem embarcando “Slow Travel”, uma tendência que une viagens e momento de relaxamento e autoconhecimento. Dicas de locais para a prática: Chapada dos Veadeiros (GO), São Tomé das Letras (MG), Península de Maraú (BA), Alpestre (RS), Magé (RJ), Florianópolis (SC) e Manaus (AM).

CLIQUE AQUI e saiba mais sobre Slow Travel.

PRESENTE MEMORÁVEL– Não conhece o perfil da pessoa a ser presenteada? Invista naquelas lembranças que são “coringas” e ficam guardadas na memória: livro, caneca, boné, globo de neve, imãs de geladeira, camiseta, quadro decorativo, artesanato feito na cidade e as clássicas lembrancinhas com o nome e o símbolo do local visitado. Pronto! Você vai trazer na mala carinho, deixará um gostinho de “bora viajar” e ainda vai ajudar na construção de um turismo mais forte, apoiando os trabalhadores e a economia local.