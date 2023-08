Assalto a mão armada assusta moradores em residência de Tenente Portela

Um assalto a mão armada causou alarme em Tenente Portela, quando uma residência na Rua Coroados, localizada no Centro próximo ao Bairro Izabel, foi alvo de criminosos. Segundo relatos, um casal de moradores da casa e um vizinho foram surpreendidos e rendidos por um assaltante.

O incidente ocorreu de forma rápida, com os assaltantes agindo prontamente e conseguindo levar consigo uma quantia em dinheiro e uma faca. A presença de uma arma de fogo tornou a situação ainda mais ameaçadora para as vítimas.

Após a ação, a Brigada Militar foi acionada e realizou buscas nas proximidades, porém, não obteve sucesso na localização do criminoso. A Polícia Civil também foi notificada e já está conduzindo as investigações do caso.