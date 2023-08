Posto de Saúde em Tenente Portela é alvo de arrombamento durante a noite

Na noite passada, o Posto de Saúde localizado abaixo do Fórum em Tenente Portela foi alvo de um arrombamento, resultando no furto de uma televisão e um botijão de gás. De acordo com informações, os criminosos conseguiram entrar ao arrombar uma janela frontal do estabelecimento de saúde, que dá para a rua, e efetuaram o furto dos materiais.

A descoberta do arrombamento ocorreu na manhã de hoje, quando a equipe do posto chegou para iniciar o expediente. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade dos criminosos. Segundo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela, ainda não há câmeras de vigilância instaladas no local, o que dificulta a identificação e o rastreamento dos responsáveis pelo arrombamento.

A ocorrência policial foi registrada nesta manhã e peritos da Delegacia de Polícia estiveram no local para realizar o levantamento de provas e coletar informações que possam ajudar na investigação do caso. A ausência de sistemas de vigilância eletrônica na área torna mais desafiadora a tarefa de identificar os criminosos e esclarecer o ocorrido.

As autoridades locais estão trabalhando para elucidar o caso e garantir a segurança das instalações públicas. O arrombamento destaca a importância de medidas preventivas, como a instalação de câmeras de vigilância, para auxiliar na prevenção e investigação de delitos, proporcionando maior segurança para a comunidade e as instituições locais.