Ministro Celso Sabino acompanha presidente Lula em visita a Santarém (PA)

Uma visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira (07/08) a Santarém (PA) marcou a inauguração de uma estrutura que levará internet de alta velocidade a 11 municípios situados entre a cidade paraense e Manaus (AM). Integrada por ministros como o do Turismo, Celso Sabino, e das Comunicações, Juscelino Filho, a comitiva do governo federal promoveu a entrega da Infovia 01 que faz parte do Programa Norte Conectado.

O trecho beneficiará cerca de três milhões de pessoas em cidades como Curuá, Óbidos, Oriximiná, Juruti e Terra Santa, no Pará, além de Parintins, Urucurituba, Itacoatiara e Autazes, no Amazonas, por meio de 1,1 km de cabos de fibra óptica implantados no leito de rios amazônicos. Cada um dos municípios terá uma rede metropolitana própria, que vai proporcionar internet a escolas, unidades de saúde, segurança e outros equipamentos públicos.

O ministro Celso Sabino, destacou a contribuição da iniciativa à atração de visitantes às cidades contempladas e à região amazônica como um todo. “A conectividade é essencial para potencializar o turismo, proporcionando a atração de cada vez mais visitantes. Trata-se de um diferencial competitivo para nossos destinos e para o Brasil concorrer frente a outros destinos mundiais. Esta entrega é um exemplo de como o governo federal trabalha de maneira transversal para apoiar o desenvolvimento de todo o país”, frisou.

Segundo levantamento feito pelo Ministério do Turismo, 74% dos destinos turísticos considerados estratégicos não possuem Wi-Fi em seus principais atrativos. O número corresponde a 87 municípios de 117 analisados. A falta de planejamento e de estrutura local são os motivos determinantes para o cenário verificado.

Com a adoção de cabos subfluviais, 68 milhões de árvores serão preservadas. A iniciativa também vai permitir ampliar serviços de Telessaúde proporcionando atenção especializada a locais de difícil acesso, onde vivem comunidades tradicionais e povos originários. No total, o Norte Conectado, do Ministério das Comunicações, terá oito Infovias, atendendo 59 municípios no Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, com um investimento de R$ 1,3 bilhão.

Ainda em Santarém, a comitiva do presidente Lula e dos ministros, também acompanhada pelo governador do Pará, Hélder Barbalho, fez uma visita ao Navio Hospital Escola Abaré, que realiza atendimentos clínicos e odontológicos em comunidades ribeirinhas do rio Tapajós. A embarcação terá um Ponto de Inclusão Digital com cinco computadores doados pelo Ministério das Comunicações, voltados à capacitação digital de moradores.

ESTRUTURAÇÃO- O Ministério do Turismo administra atualmente uma carteira ativa de 23 contratos de repasse para obras de infraestrutura turística no Pará. Nos últimos anos, o órgão promoveu a entrega de importantes equipamentos em Santarém, como a nova Orla do Maracanã (R$ 3,9 milhões) e a urbanização da Vila do Arigó (R$ 1,9 milhão), na mesma cidade. O município também dispõe de um investimento de R$ 4,5 milhões para a pavimentação da orla do Rio Tapajós.

AGENDA- Nesta terça-feira (08.08), em Belém, o ministro Celso Sabino acompanhará a abertura da Cúpula da Amazônia. Durante o evento, o presidente Lula e líderes de países detentores de porções da Amazônia vão conhecer propostas debatidas ao longo dos Diálogos Amazônicos, encontro que contou com a participação do titular do MTur.

Por André Martins

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo