Grave acidente de trânsito envolvendo 4 veículos é registrado em Seberi

Na manhã desta segunda-feira (07), um grave acidente de trânsito chocou a cidade de Seberi, localizada no km 62 da rodovia. O acidente envolveu três caminhões e um carro pertencente à Secretaria de Saúde do município.

Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu quando um dos caminhões colidiu violentamente na traseira de outro caminhão, causando a perda de controle do veículo e, consequentemente, uma nova colisão, desta vez com a traseira de mais um caminhão. O carro da Secretaria de Saúde também foi atingido no impacto.

Como resultado do grave acidente, dois caminhoneiros ficaram feridos, sendo que um deles em estado mais grave. As vítimas receberam os primeiros socorros pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foram encaminhadas ao hospital Pio XII, em Seberi, para receber atendimento médico especializado.

O acidente mobilizou diversas equipes de resgate e apoio, incluindo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen. As autoridades estão trabalhando na apuração das causas do acidente e na liberação da via para o tráfego.