Arma e munições são encontradas em local de acidente grave em Derrubadas

Um grave acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira, 01, na ERS-330, em Derrubadas, deixando três pessoas gravemente feridas. Após o ocorrido, os policiais que atenderam a ocorrência encontraram armas e munições no local.

Segundo informações, o veículo envolvido, uma BMW, seguia no sentido de Derrubadas a Tenente Portela, quando não conseguiu fazer uma curva na saída de Derrubadas, próximo à unidade de Cotricampo. O veículo saiu da pista e capotou várias vezes até parar cerca de 100 metros da rodovia, em meio a uma lavoura de trigo.

No automóvel estavam três homens, que foram arremessados para fora do veículo e encontrados caídos no meio do trigo. Dois deles foram resgatados pelo SAMU e o terceiro foi socorrido por uma ambulância de Derrubadas. Os três foram conduzidos ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Informações não oficiais dão conta de que pelo menos dois deles estão em estado grave.

Durante a busca no local, os policiais encontraram uma pistola, que foi recolhida pela Brigada Militar. Além disso, foram encontradas munições intactas e cartuchos deflagrados de revólver calibre 38. Outros itens encontrados incluíam dinheiro, uma faca e pelo menos duas garrafas de bebidas alcoólicas. Próximo ao término da ocorrência, também foi encontrado um carregador de pistola municiado.