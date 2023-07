Grave colisão frontal na BR 386 resulta em uma vítima fatal e feridos

No domingo (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu um acidente do tipo colisão frontal na BR 386, km 118, no município de Constantina. O acidente envolveu uma EcoSport com placas de Frederico Westphalen e uma motocicleta com placas de Ronda Alta, originado na morte de uma pessoa no local.

As informações indicam que o automóvel segue no sentido Sarandi/Frederico Westphalen, enquanto a motocicleta se desloca no sentido oposto. Com o impacto da colisão, a passageira da motocicleta, uma adolescente de 14 anos natural de Sarandi-RS, foi lançada sobre a rodovia e faleceu no local. O condutor da motocicleta, um jovem de 20 anos, inabilitado, sofreu lesões graves e foi levado ao Hospital de Constantina. Devido à gravidade das lesões, não foi possível realizar o teste de etilômetro no condutor da motocicleta.

O condutor e a passagem do EcoSport também sofreram lesões graves e foram encaminhados ao hospital. O condutor da EcoSport realizou o teste do etilômetro, que teve resultado negativo para presença de álcool.

A ocorrência tornou-se na interrupção parcial da via até a conclusão dos trabalhos de perícia realizados pela PRF, contando com a presença do Instituto-Geral de Perícias (IGP). A PRF baixou no local para orientar o trânsito até que o levantamento do acidente e a remoção dos veículos foram concluídos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província