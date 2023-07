Brigada Militar e Polícia Civil prendem dois indivíduos em Campo Novo após cumprimento de mandados

Nos dias 27 e 28 de julho, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) em conjunto com a Polícia Civil realizaram uma operação para dar cumprimento a Mandados de Busca e Apreensão na cidade de Campo Novo, com o objetivo de desmantelar ações de indivíduos envolvidos em furtos na região.

A operação, resultado do trabalho conjunto das forças de segurança, resultou na prisão de dois indivíduos e na recuperação de diversos objetos que haviam sido furtados. A ação foi planejada visando coibir a prática de furtos e garantir a segurança e tranquilidade da comunidade local.

A Brigada Militar e a Polícia Civil estão empenhadas em combater a criminalidade na região, trabalhando em conjunto para investigar e prevenir delitos, bem como para realizar o cumprimento de mandados judiciais. A ação conjunta demonstra o comprometimento das forças de segurança em agir de forma efetiva para garantir a ordem e proteger os cidadãos.