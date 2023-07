Acidente grave envolvendo moto e caminhonete deixa dois jovens feridos em Redentora

Na tarde desta quarta-feira, dia 26, um acidente de trânsito entre uma motocicleta e um caminhonete em Redentora resultou em ferimentos graves para dois jovens. O ocorrido aconteceu por volta das 14h45, logo após o Cemitério Municipal, na ERS 330.

Conforme as informações, uma motocicleta, com placas de Campo Novo e ocupada por dois jovens de Pedro Garcia-Braga, seguia no sentido Redentora/Miraguaí. O condutor da moto avançou uma carreta, mas acabou se deparando com um caminhonete vindo na direção oposta pela pista oposta.

De acordo com o motorista do caminhonete, o motociclista tentou desviar para o acostamento contrário, mas colidiu lateralmente com o veículo. O impacto resultou em lesões graves para ambos os ocupantes da motocicleta.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico. A gravidade do acidente destaca a importância da prudência e da atenção no trânsito, reforçando a necessidade de conformidade com as regras de segurança ao realizar ultrapassagens e manobras nas estradas. As autoridades competentes devem investigar as circunstâncias do ocorrido para determinar as responsabilidades.